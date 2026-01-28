Rescate por los Bomberos de Benavente: una mujer queda atrapada en una silla ortopédica

El Servicio de Bomberos de Benavente ha realizado varias intervenciones coordinadas a través del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, entre ellas, dos actuaciones de asistencia y rescate de personas, además de trabajos preventivos en la red de hidrantes de la ciudad.

La primera actuación tuvo lugar el lunes a las 14:20 horas, cuando los Bomberos acudieron a la Plaza de la Madera para prestar apoyo a una dotación de Soporte Vital Básico en una asistencia sanitaria. La intervención se produjo tras la caída de una persona que presentaba una posible fractura de cadera. Fue necesaria su inmovilización y porteo en tablero espinal por las escaleras hasta la ambulancia, y posteriormente fue trasladada al Hospital de Benavente. En esta intervención también participó la Policía Local.

La segunda actuación se registró a las 16:23 horas, tras una nueva llamada del 1-1-2 que solicitaba ayuda para el rescate de una mujer atrapada en una silla ortopédica en un centro de asistencia a personas de Benavente. Tras valorar la situación, los Bomberos utilizaron el equipo de excarcelación para liberar a la afectada, que resultó ilesa. En el operativo estuvieron presentes efectivos de la Guardia Civil de Benavente y de la Policía Local.

Geolocalización de hidrantes

Por otro lado, en estos días el Servicio de Bomberos realiza trabajos de geolocalización de bocas de riego e hidrantes en distintas zonas de la ciudad. Esta semana, entre otros lugares, se han llevado a cabo estas labores en calles como Las Américas (de modo parcial), Simón Bolívar (también parcial), Bolivia, Paraguay y Ermita de San Lázaro, dentro de las tareas de prevención y mejora de los recursos contra incendios.