El BM Zamora refuerza su preparación
Sanidad

La plaza de matrona del Benavente Sur permanece vacante desde diciembre

La especialista del Benavente Norte acumulará los pacientes hasta que se cubra la plaza y las plazas de Tera-Vidriales-Tábara, y Villalpando, están también sin cubrir

Centro de Salud Norte y de Especialidades donde pasan consulta las matronas de las dos zonas básicas.

Centro de Salud Norte y de Especialidades donde pasan consulta las matronas de las dos zonas básicas. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Centro de Salud Benavente Sur no dispone de matrona desde el pasado mes de diciembre, según ha podido confirmar este periódico. La jubilación de la enfermera especialista en obstetricia y ginecología que cubría la plaza en régimen funcionarial, ha quedado vacante sin que la Gerencia haya podido cubrirla de momento.

Hace dos años se produjo esta misma situación en el Centro de Salud Benavente Norte. La plaza fue provista inicialmente mediante contrato con una nueva matrona que actualmente ocupa la plaza en situación de interinidad.

Esta especialista se ha hecho cargo de la agenda de citaciones de las pacientes asignadas al Benavente Sur por acumulación de tareas. La medida es provisional y se prolongará hasta que la plaza pueda ser cubierta por una nueva matrona a través de contratos renovables inicialmente. Según ha podido saber este priódico, la Gerencia habría contactado ya con al menos dos profesionales, aunque de momento la situación de provisionalidad se mantiene.

También en Campos y Tera-Vidriales-Tábara

La falta de profesionales podría condicionar la cobertura del puesto, un problema que ya se está produciendo en la Zona Básica de Salud conjunta de Tábara, Tera y Vidriales, que comparten matrona en razón del número de pacientes, y también en la Zona Básica de Salud de Villalpando.

En ambos casos las enfermeras especialistas que ocupaban la plaza la han dejado vacante. En el primer caso por una baja prolongada, y en el segundo por un traslado reciente de la especialista a otra zona de la región.

Así las cosas, hoy por hoy no contarían con matrona tres zonas básicas de salud: Benavente Sur, Tábara-Tera-Vidriales, y Villalpando. Esta carencia, que se complica ahora por la coincidencia en el tiempo de las vacantes y la escasez de profesionales tiene derivaciones entre zonas básicas como antecedente. Así, hace apenas unos meses, pacientes de la zona del Tera o de Vidriales llegaran a ser atendidas por la matrona del centro de salud de Villalpando. Entonces la plaza aún no estaba vacante por traslado de su titular como ocurre ahora..

El hecho de que la enfermera especialista del Benavente Norte haya asumido las tareas del Benavente Sur, hace improbable, por un exceso de carga de trabajo, que las pacientes de Tábara, Vidriales, Tera y Campos (Villalpando) puedan ser derivadas a Benavente.

