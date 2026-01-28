Electromoon animará la noche del sábado de Carnaval en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente instalará una carpa de grandes dimensiones en la Plaza de la Madera para las Fiestas de Carnaval, que albergará diversas actividades y en la que los más jóvenes y personas que participen, podrán resguardarse del frío y disfrutar con total seguridad, según explica la Concejalía.

Entre las actividades previstas está la actuación de ‘Electromoon’ el sábado, 14 de febrero, desde las 22:30 horas. Se trata de un gran espectáculo de música y luces y artistas invitados que deleitarán a todos los asistentes tras la celebración de la entrega de premios del concurso de disfraces de mano del animador ‘Adrianin’.

El domingo habrá fiesta infantil de disfraces, que contará con la animación de Sonido Discos.

Recuerda la Concejalía de Fiestas que la inscripción en el concurso de disfraces finaliza el próximo martes, día 3 y el día 5 los participantes están convocados para la coordinación del pasacalles, a partir de las 20:30 horas, en la Casa de Cultura La Encomienda.

“El Ayuntamiento de Benavente ha realizado un gran esfuerzo para aumentar la cuantía de los primeros premios de cada categoría para hacerlos así, más atractivos”. Los participantes en este concurso disfrutarán a su finalización de una degustación de chocolate y orejas en la Plaza de la Madera.

En los próximos días, la Concejalía de Fiestas hará pública la programación completa del ‘Carnaval 2026’, pensada para disfrutar en familia y con actividades para todos los públicos.