El Ayuntamiento de Benavente acusa al coordinador de IU de acusar sin pruebas sobre la contratación municipal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benavente ha difundido una nota de prensa en la que responde a las recientes declaraciones del coordinador general de Izquierda Unida en la ciudad, Jesús Nieto, sobre la creación de una presunta plaza "a medida" de técnico de la administración general. El comunicado califica esas manifestaciones de “irresponsables” y “carentes de rigor” y sostiene que se enmarcan en una forma de hacer política basada, según el texto, en la desinformación interesada y en la generación de un clima de sospecha generalizada sobre la gestión municipal.

En la nota, el gobierno local acusa a Nieto de lanzar “acusaciones graves” sin aportar pruebas, aludiendo a supuestas prácticas irregulares y a la existencia de redes clientelares en el Ayuntamiento. El comunicado subraya que esas redes “solo existen en su cabeza”, en referencia al dirigente de Izquierda Unida, y enmarca estas afirmaciones en una trayectoria política que, según el texto, se habría caracterizado por la ausencia de propuestas, la falta de asunción de responsabilidades y la no defensa de la ciudad “cuando realmente ha estado en juego su buen funcionamiento”.

El equipo de gobierno introduce un antecedente que califica de “especialmente grave” para ilustrar la forma de entender la política y la gestión pública que atribuye a Jesús Nieto. Sostiene que, cuando ejercía como concejal de Personal, habría reconocido públicamente haber despedido a trabajadores municipales atendiendo exclusivamente a que eran “los más baratos de despedir”, aplicando un criterio que el comunicado describe como arbitrario y discriminatorio frente a otros empleados que se encontraban en idéntica situación laboral.

"Caciquismo rancio"

En ese contexto, el gobierno municipal sostiene que dicha actuación sería propia de un “caciquismo rancio”, expresión utilizada en la nota para referirse a ese episodio, y la considera incompatible con los principios de igualdad, justicia y defensa de los trabajadores que, según el comunicado, Nieto dice representar. A partir de ese antecedente, el texto cuestiona la credibilidad del coordinador de Izquierda Unida a la hora de impartir “lecciones de ética y legalidad”, al entender que su historial político demostraría lo contrario.

El comunicado dedica un apartado específico a la plaza de Técnico de Contrataciones, objeto de las críticas de Jesús Nieto, y sostiene que su cobertura respondió a una “necesidad objetiva y urgente”. Según el equipo de gobierno, esa necesidad derivaba del “enorme volumen de licitaciones” que exige la ley para poder ejecutar obras y prestar servicios básicos a la ciudadanía. El texto afirma que Nieto conoce perfectamente esa situación y, pese a ello, la “manipula de forma torticera” para generar desconfianza sobre el funcionamiento del área.

En la misma línea, el gobierno local asegura que el volumen de licitaciones y contrataciones realizadas durante los últimos años “supera con creces” al registrado en los años de gobierno en los que participó Izquierda Unida. Esta comparación se utiliza en la nota para subrayar el incremento de la carga de trabajo en materia de contratación y justificar la necesidad de reforzar el área con la citada plaza técnica, en el marco de las exigencias legales para la tramitación de expedientes de obras y servicios.

El comunicado también se refiere a la situación del área de contratación tras el cambio de gobierno municipal. Según el texto, este departamento quedó “desmantelado” cuando, tras perder las elecciones el anterior equipo de gobierno, se autorizó “de manera precipitada y oportunista” la marcha del administrativo que venía realizando esas funciones. La nota subraya que esa autorización había sido denegada durante años debido a la carga de trabajo existente, y que la decisión se tomó “a sabiendas del daño que causaba al Ayuntamiento”.

En este punto, el equipo de gobierno reprocha a Izquierda Unida su “silencio cómplice” ante esa decisión, que califica como uno de los hechos que “verdaderamente perjudicaron a Benavente”. El comunicado recuerda que la formación formaba parte del Gobierno de PSOE/IU en el Ayuntamiento de Benavente en aquel momento y sostiene que no solo no protestó por la marcha del administrativo, sino que fue “cómplice” de la misma como integrante de ese ejecutivo municipal.

La nota de prensa contrapone esa actitud con la posición actual de Jesús Nieto, a quien acusa de pretender erigirse ahora en “defensor de la legalidad”. El equipo de gobierno afirma que el coordinador de Izquierda Unida “fue parte del problema y nunca de la solución” en relación con la situación del área de contratación, y considera “profundamente cínico” que hable ahora de “vigilancia” y “transparencia” cuando, según el comunicado, su acción política no habría estado orientada a proteger el interés general de Benavente.

El gobierno municipal sostiene que la actuación de Nieto se ha centrado en “desgastar al gobierno municipal a cualquier precio”, incluso a costa de sembrar dudas sobre procesos administrativos que el comunicado califica de legales y necesarios. En este sentido, la nota insiste en que las licitaciones y contrataciones se realizan con arreglo a la normativa vigente y que la creación de la plaza de Técnico de Contrataciones responde a la obligación de cumplir los requisitos legales para la ejecución de obras y la prestación de servicios básicos.

El equipo de gobierno concluye afirmando que “no acepta lecciones” de quien, a su juicio, “nunca ha velado por Benavente cuando las decisiones difíciles exigían responsabilidad y altura de miras”. El comunicado subraya que el actual gobierno municipal seguirá trabajando para que el Ayuntamiento “funcione”, para que las obras se liciten y los servicios se contraten “con todas las garantías que marca la Ley”, y para que la ciudad “avance” en el marco de la legalidad administrativa.

La nota concluye que Benavente “merece algo más que declaraciones oportunistas y acusaciones sin fundamento” y reclama una oposición “seria, honesta y comprometida con la ciudad”. En este cierre, el equipo de gobierno sostiene que el coordinador general de Izquierda Unida ha demostrado “carecer” de esas cualidades, al hilo de las declaraciones que motivan el comunicado, y enmarca su respuesta en la defensa de la imagen y del funcionamiento institucional del Ayuntamiento de Benavente.