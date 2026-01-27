Temporal Joseph
El viento derriba una enorme rama sobre varias sepulturas en el cementerio de Benavente
Las rachas nocturnas de aire asociadas a la borrasca provocaron el desgaje en uno de los árboles del paseo central
Una rama de grandes dimiensiones una rama de grandes dimensiones se desgajó esta noche cayendo sobre varias sepulturas en el cementerio de Benavente. La rama ha quedado apoyada parcialmente sobre las tumbas ocupando también parte del pasillo de tránsito.
Las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Joseph parecen haber sido la causa del desplome parcial de uno de los árboles de mayor edad ubicados en un lateral del paseo central.
Los avisos meteorológicos asociados a Joseph incluyen rachas de viento muy fuertes en amplias zonas del país, con registros previstos de hasta 80 kilómetros por hora en áreas próximas de la comunidad y del noroeste peninsular, como Sanabria, en un contexto de lluvias y ambiente inestable.
