Temporal Joseph

El viento derriba una enorme rama sobre varias sepulturas en el cementerio de Benavente

Las rachas nocturnas de aire asociadas a la borrasca provocaron el desgaje en uno de los árboles del paseo central

La rama desgajada ha caído sobre las sepulturas y un pasillo de acceso.

La rama desgajada ha caído sobre las sepulturas y un pasillo de acceso. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Una rama de grandes dimiensiones una rama de grandes dimensiones se desgajó esta noche cayendo sobre varias sepulturas en el cementerio de Benavente. La rama ha quedado apoyada parcialmente sobre las tumbas ocupando también parte del pasillo de tránsito.

Las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Joseph parecen haber sido la causa del desplome parcial de uno de los árboles de mayor edad ubicados en un lateral del paseo central.

Noticias relacionadas

Los avisos meteorológicos asociados a Joseph incluyen rachas de viento muy fuertes en amplias zonas del país, con registros previstos de hasta 80 kilómetros por hora en áreas próximas de la comunidad y del noroeste peninsular, como Sanabria, en un contexto de lluvias y ambiente inestable.

Otra vista de la rama derribada por el viento esta madrugada en el cementerio benaventano.

Otra vista de la rama derribada por el viento esta madrugada en el cementerio benaventano. / J. A. G.

