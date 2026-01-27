Fue a recoger con el coche a una persona impedida en el mercadillo de Benavente: fue sancionada por insultar a la Policía

El Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento sancionador contra una conductora que, según la Policía Local, accedió con su vehículo a una zona del mercadillo donde la circulación estaba prohibida mientras se realizaban labores de protección al servicio de limpieza. El incidente tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025, cuando un agente observó la entrada indebida del vehículo en la vía cortada.

El policía se aproximó al automóvil tras comprobar que no se respetaba la señalización. La conductora afirmó que tenía permiso para acceder con el fin de recoger a una persona con movilidad reducida. La central de comunicaciones verificó que no existía tal autorización. Tras estacionar el vehículo, la mujer se dirigió al agente y le dijo: "si quieres denúnciame que lo va a pagar tu puta madre", lo que motivó la propuesta de sanción por falta de respeto al agente.

Esta conducta, según la denuncia, vulneraría la conducta vulnera Ordenanza Cívica, que tipifica como infracción grave el trato sin la debida corrección hacia empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. La sanción prevista para este tipo de infracciones oscila entre 301 y 750 euros. El Ayuntamiento ha propuesto este caso el importe máximo "atendiendo al principio de proporcionalidad".

Multa por no limpiar la calle

El Consistorio ha incoado el procedimiento sancionador, ha designado instructora y secretaria del expediente y ha notificado a la interesada su derecho a presentar alegaciones en un plazo de diez días. También se le informa de la posibilidad de acogerse al pago voluntario con una reducción del 50% o solicitar la sustitución de la multa por trabajos en beneficio de la comunidad

Por otra parte, el Ayuntamiento benaventano ha iniciado otro expediente sancionador contra la discoteca de la calle Los Carros tras constatar, el 9 de noviembre no había realizado las labores de limpieza en la vía pública en las inmediaciones del establecimiento. Un informe fotográfico de la Policía Local recogió la presencia de residuos generados por la actividad del local.

La conducta vulnera la Ordenanza Cívica, que atribuye a los titulares de los establecimientos la responsabilidad de mantener el ornato en las aceras y zonas próximas. La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha propuesto una sanción de 100 euros al considerar que lo ocurrido constituye una infracción leve.