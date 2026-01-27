Manuela Cid cumple 100 años arropada por sus dos pueblos

Manuela Cid ha cumplido 100 años rodeada del cariño de familiares, vecinos y representantes institucionales de dos pueblos, el de Santa Cristina, del que es vecina desde hace más de 60 años, y el de Friera de Valverde, que le vio nacer.

El acto homenaje tuvo lugar ayer en la residencia de Santa Cristina de la Polvorosa, donde vive desde hace una década por decisión propia. Nacida en 1926 en Friera de Valverde, Manuela es hoy un referente de memoria y longevidad para dos municipios que la sienten como propia.

El Ayuntamiento de Santa Cristina ha querido rendirle un sentido homenaje en la residencia con la presencia del alcalde, Salvador Domínguez, y representantes de la corporación municipal. El acto incluyó la entrega de una placa conmemorativa con el escudo del municipio y un libro sobre la historia local, obra de Saturnino Cardó. Algo «sencillo», pero cargado de simbolismo para una mujer que ha sido testigo directo de algunos de los momentos más duros del siglo XX.

El alcalde de Santa Cristina hace entrega de la placa a Manuela Cid, durante el acto de homenaje. / .

Durante el homenaje, el alcalde de Santa Cristina recordó sus años de infancia y juventud, «marcados por la Guerra Civil, los años del hambre y más tarde el intenso trabajo en el campo». Al rememorar aquella etapa, Manuela se emocionó al echar la vista atrás a una vida de esfuerzo y sacrificio, común a toda una generación. El alcalde de Santa Cristina destacó su fortaleza y lucidez a sus 100 años, que mantiene una rutina activa dentro y fuera de la residencia.

Manuela llegó a Santa Cristina tras casarse con Tanico, natural del municipio, ya fallecido. Tuvo una hija, Concesión, que también ha fallecido, y mantiene una estrecha relación con su otra hija, Pilar. El pasado domingo celebraron el cumpleaños en familia con una comida en un restaurante de la zona.

En el acto de ayer estuvo, además de Pilar, su hermana Aurelia. Su otra hermana, María, vive en el País Vasco y no pudo estar en el acto.

Manuela Cid, con sus familiares y los alcaldes de Santa Cristina y Friera. / .

El alcalde de Friera de Valverde, Lázaro Zarza, también quiso acompañar a la centenaria en una fecha tan señalada y le hizo entrega de un ramo de flores. «Como alcalde de Friera de Valverde, municipio donde naciste, es para mí un honor absoluto estar hoy aquí», señaló, recordando que «no todos los días tiene uno la suerte de celebrar un siglo de vida».

Zarza subrayó el valor humano de Manuela, como representante de toda una generación. «Eres parte de esa generación valiente que levantó nuestras familias y que nos enseñó el valor de la palabra, del trabajo y del respeto», afirmó y añadió que, aunque hoy viva en Santa Cristina, «en Friera no te olvidamos». Para el regidor, Manuela es «nuestra embajadora centenaria, la memoria viva de nuestro municipio».

Manuela Cid, con el alcalde de Santa Cristina (izquierda) y el de Friera (derecha). / .

En su intervención, el alcalde destacó que «cumplir 100 años no es sólo acumular tiempo, es haber sobrevivido a los cambios del mundo», y definió a la homenajeada como un ejemplo de fortaleza y dignidad. «Mirarte hoy es mirar un libro abierto de sabiduría. Gracias por tu legado, por tu sonrisa y por ser ejemplo de longevidad y de dignidad».