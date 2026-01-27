Izquierda Unida vigilará el proceso para cubrir la nueva plaza de Técnico de Administración General en Benavente

Izquierda Unida de Benavente ha anunciado que ejercerá una estrecha vigilancia sobre el proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza de nueva creación de Técnico de Administración General (TAG) en el Ayuntamiento de Benavente. La organización ha dirigido este aviso expresamente a la concejala de Personal, Sara Casquero, al considerar especialmente relevante la forma en que se diseñen y ejecuten las bases de la convocatoria para este puesto municipal.

Según el comunicado, la formación considera “muy sospechoso” el origen de la actual plaza. Izquierda Unida recuerda que la contratación se produjo en julio de 2023, al inicio del presente mandato municipal, y que entonces no figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. De acuerdo con su versión, el puesto se justificó en aquel momento por la acumulación de trabajo en el departamento de contrataciones, enmarcándose en unas necesidades calificadas como coyunturales.

Izquierda Unida subraya que, pese a ese carácter inicialmente coyuntural, el puesto ha pasado ahora a configurarse como estructural dentro de la organización municipal. La formación destaca que este cambio de naturaleza se produce, según señala, en un momento que coincide con la proximidad del límite de tres años actualmente establecido como tope para las contrataciones de carácter interino en las administraciones públicas. A juicio de la organización, este contexto temporal resulta especialmente relevante para interpretar la decisión de estabilizar la plaza.

Igualdad, mérito y capacidad

En su comunicado, la formación insiste en que estará “vigilante” con el proceso selectivo para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Izquierda Unida recalca que estos principios deben regir cualquier acceso al empleo público y que el diseño de las bases de la convocatoria será determinante para comprobar si se respetan de forma efectiva. La organización pone el foco en la configuración concreta del sistema de selección que se apruebe.

La formación advierte de que vería “muy sospechoso” un concurso-oposición con méritos específicos “a medida” para la cobertura de esta plaza. En este sentido, el comunicado señala que la inclusión de determinados criterios de valoración podría favorecer a personas concretas si no se formulan con carácter general y objetivo. Por ello, Izquierda Unida reclama que, “en aras de una total transparencia”, la convocatoria se articule exclusivamente mediante acceso libre, sin fases de concurso que incorporen méritos singularizados.

Pese a esta petición, Izquierda Unida expresa su temor de que la convocatoria no se plantee finalmente como acceso libre. La organización sostiene que la experiencia en otros procesos selectivos le lleva a desconfiar de la posible introducción de requisitos o baremos que, en su opinión, podrían limitar la concurrencia real. El comunicado no detalla aún las bases concretas, pero anticipa que la formación analizará minuciosamente cada aspecto cuando se publiquen.

Más allá de esta plaza de Técnico de Administración General, Izquierda Unida dirige también su atención a la situación de la Policía Local de Benavente. En el comunicado se afirma que, en materia de empleo municipal, sería “mucho más interesante” que el concejal de Seguridad Ciudadana plantease a la concejala de Personal la cobertura de la jefatura de la Policía Local. Según la formación, esta plaza lleva tres años sin cubrirse, pese a que la consideran no solo estructural, sino “imprescindible” para el funcionamiento del cuerpo.

La organización añade que, además de la jefatura, considera necesario convocar nuevas plazas de agente de Policía Local. El comunicado advierte de que, de no hacerse, la plantilla podría quedarse “en breve” con únicamente 20 efectivos. Izquierda Unida vincula esta situación a la capacidad operativa del cuerpo y a la prestación del servicio de seguridad ciudadana, si bien no aporta datos adicionales sobre la evolución de la plantilla más allá de esa previsión numérica.

En el mismo texto, Izquierda Unida enmarca sus críticas en una valoración general sobre los gobiernos del Partido Popular. La formación sostiene que es “norma general” en estos ejecutivos la creación de plazas “a medida” con el objetivo de tejer redes clientelares que, según su interpretación, contribuirían a garantizar la permanencia en el poder. El comunicado no aporta ejemplos concretos adicionales, pero sitúa la plaza de Técnico de Administración General dentro de ese patrón que atribuye al PP.

Como cierre, Izquierda Unida afirma que se encargará de denunciar públicamente cualquier irregularidad que, a su juicio, pueda producirse en el proceso selectivo o en la creación de plazas municipales. La organización recalca que su compromiso es hacer un seguimiento exhaustivo de la convocatoria de la plaza de Técnico de Administración General y de otras situaciones que considere relevantes en el empleo público local.