Un fondo buitre tiene cinco días para justificar el desahucio de una mujer discapacitada en Benavente

La jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Benavente ha dado cinco días de plazo al fondo buitre Wedverville Spain SL para que responda a las alegaciones planteadas por una mujer con discapacidad residente en el 188 de la Vía del Canal a la que la sociedad pretende desahuciar de un cuarto piso tras haber cortado la luz del ascensor.

La arrendataria, Cristiana Iuliana Lupu, una enfermera de 60 años de origen rumano incapacitada tras una intervención quirúrgica en la médula, recurrió el pasado jueves el lanzamiento promovido judicialmente por el fondo inversor tras el envío de varios burofaxes dirigidos al número de la vivienda sin hacer constar nombre alguno.

Cristiana ha solicitado formalmente la suspensión del lanzamiento judicial de su vivienda, previsto para el próximo 5 de febrero. Su abogado, Marco Antonio Furones, sostiene que se ha omitido el trámite previsto en el artículo 661 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige la identificación de ocupantes con título válido. La omisión de este paso habría generado una situación de indefensión para la arrendataria, que solicita ser convocada a una vista para ejercer sus derechos.

Contrato de arrendamiento

La mujer ocupa la vivienda en régimen de arrendamiento desde el 5 de agosto de 2024, en virtud de un contrato firmado con la sociedad Storage New Space SL una empresa inmobiliaria con sede en Madrid y gestora de los arrendamientos por indicación de la anterior propietaria, Valderribas Building SL. Desde entonces, ha abonado mensualmente la renta de 350 euros mediante transferencia bancaria, según consta en los justificantes aportados al juzgado, y que la Guardia Civil recabó el viernes en una visita domiciliaria por orden judicial.

En principio, Wedverville Spain SL había rechazado reconocer la validez del contrato y solicitado el lanzamiento. Según la defensa, la empresa ha incurrido en prácticas coercitivas, como la supresión del servicio de ascensor, afectando gravemente a la movilidad de la arrendataria, quien tiene reconocida una discapacidad del 49% y, al estar pendiente de pruebas y citas médicas, ha quedado "atrapada" durante días en su vivienda.

La juez dictó una diligencia de ordenación el jueves, en la que se admite el escrito de la inquilina y se da traslado a las partes por cinco días para que formulen alegaciones. El procedimiento se enmarca en la ejecución hipotecaria que ha derivado en la adjudicación de múltiples viviendas del bloque al fondo.

La empresa adjudicataria, identificada como fondo buitre, ha adquirido al menos 50 pisos en el conjunto de edificios afectados, entre ellos el de Cristiana Lupu. La estrategia de este tipo de sociedades consiste en adquirir inmuebles embargados para su posterior explotación, lo que ha generado una situación de incertidumbre entre los inquilinos que cuentan con contratos previos. Se da la circunstancia de que la sociedad volvió ayer a poner en funcionamiento el ascensor.

La arrendataria ha aportado documentación que acredita su título de ocupación, los pagos realizados, su empadronamiento, certificado de discapacidad y comunicaciones con la ejecutante. El juzgado deberá decidir en los próximos días si accede a la suspensión del lanzamiento y convoca la vista solicitada.