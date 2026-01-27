Crece el caudal de varios ríos de la comarca de Benavente

Las lluvias que ha traído la borrasca Joseph y, sobre todo, el deshielo de la nieve caída en las jornadas anteriores, está aumentando el caudal de varios ríos de la comarca de Benavente y Los Valles, en la provincia de Zamora, en esta noche de martes, una situación que la Confederación Hidrográfica del Duero vigila de cerca.

A las 20 horas hay alarma en el río Castrón en Villaveza de Valverde, en el río Tera en Camarzana de Tera y en el río Negro en Santa Eulalia de Rionegro. Además, también se ha registrado un aumento del caudal del Esla en Villalobar (León) y en varios de sus tributarios aguas arriba, por lo que es probable que el Esla también crezca en Benavente en cuestión de horas.

La estación de aforos de Santa Eulalia de Rionegro registra un caudal de 83 metros cúbicos por segundo en el río Negro; el Tera a su paso por la estación de aforos ubicada en Camarzana registra un caudal de 143 metros cúbicos por segundo y el Castrón de 10 metros cúbicos por segundo en Villaveza.

El nivel del cauce en Santa Eulalia es de 2,54 metros, en Camarzana de 3,89 metros y en Villaveza de 1,79 metros.