Los Bomberos de Benavente intervienen por la caída de un poste eléctrico en Castrogonzalo

Efectivos del Parque de Bomberos de Benavente, integrado en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, intervinieron en la noche de ayer tras la caída de un poste de hormigón con cableado eléctrico sobre la fachada de una vivienda en la localidad de Castrogonzalo.

La actuación se inició a las 23:55 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León 112 recibió el aviso del suceso, registrado en la calle Carrancha. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos para asegurar la zona y evitar posibles riesgos derivados del tendido eléctrico afectado.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el poste había quedado apoyado sobre la fachada del inmueble, con varios cables tensados y en una posición potencialmente peligrosa. Ante esta situación, procedieron al corte de los tensores metálicos con el objetivo de liberar y destensar el cableado, permitiendo así una intervención segura.

Intervención sin daños personales

Una vez asegurada la instalación, los bomberos retiraron el poste de hormigón caído sobre la vivienda, evitando que la incidencia pudiera agravarse. Los daños materiales ocasionados fueron mínimos y no se registraron daños personales, según han informado fuentes oficiales.

En el operativo también estuvo presente la Guardia Civil de Benavente, que colaboró en las labores de seguridad y control de la zona durante la intervención. Gracias a la coordinación entre los distintos servicios, la actuación se desarrolló con rapidez y sin incidentes adicionales.

Los trabajos concluyeron a las 00:54 horas, momento en el que los efectivos realizaron la entrada en el parque. Desde la Diputación de Zamora se ha destacado la rápida y eficaz actuación de los servicios de emergencia, que permitió resolver la situación con seguridad y evitar mayores riesgos para los vecinos de la localidad.