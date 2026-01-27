Benavente atrae turistas de 25 países, aunque la mayoría sigue siendo española

La Concejalía de Turismo y Fiestas ha hecho balance de los datos de Turismo del pasado año para dar traslado de ello a los grupos en la oposición, en Comisión Informativa. Los datos de visitantes a la ciudad se valoran atendiendo a dos registros. Uno es el que recoge la Oficina Municipal de Turismo de Benavente que registró en 2025 un total de 6.734 visitantes, un descenso del 4,7% respecto al año anterior ya que fueron 7.067 contabilizados en 2024, lo que supone 333 personas menos. Y el otro, el que se registra en los templos de Santa María y San Juan.

En cuanto a los datos de la Oficina Municipal de Turismo, a pesar de esta bajada global, muestran una fuerte concentración de visitas en meses concretos, vinculados a celebraciones religiosas y festivas, así como un turismo mayoritariamente nacional, aunque con presencia internacional estable y diversa.

Los datos de la Oficina Municipal de Turismo de Benavente confirman que el verano es el periodo de mayor afluencia turística, con julio y agosto como los meses con más visitantes de todo el año. En julio de 2025 se alcanzó el máximo anual, con 947 personas atendidas; agosto (mes que congregó la Feria del Libro y las Ferias de Septiembre) registró 737 visitantes, situándose como el segundo mes con mayor actividad turística; mientras que septiembre, mes de más ferias en Benavente, mantuvo cifras elevadas con 733 visitantes.

Los meses de primavera y comienzos del verano registran también un volumen significativo de visitas. Mayo contabilizó 708 visitantes, mientras que abril, con 655, y junio, con 654, se sitúan en un nivel muy similar. En estos dos últimos casos, la afluencia ha coincidido con fechas clave del calendario la Semana Santa y las Fiestas del Toro de Benavente, elementos dinamizadores del turismo, aunque sin alcanzar los máximos del verano.

Los meses con menor afluencia corresponden al invierno. Enero registró 393 visitantes, diciembre 175, y febrero fue el mes con menos actividad turística del año, con 163 visitantes, lo que refuerza el carácter marcadamente estacional del turismo en la ciudad.

Turismo nacional

El turismo nacional continúa siendo claramente mayoritario. A lo largo de 2025, las comunidades autónomas que más visitantes aportaron fueron:

Castilla y León , con 1.198 visitantes .

, con . Madrid , con 916 visitantes .

, con . País Vasco, con 527 visitantes.

A estas se suman comunidades como Asturias, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, con cifras relevantes repartidas a lo largo del año.

Turismo internacional

En 2025, la Oficina Municipal de Turismo atendió a 509 visitantes extranjeros de 25 países diferentes, frente a los 547 de 2024, lo que supone una ligera reducción.

Por países, el principal mercado internacional fue:

Portugal , con 119 visitantes .

, con . Francia , con 69 visitantes .

, con . Reino Unido , con 45 visitantes .

, con . Italia , con 39 visitantes .

, con . Alemania, con 34 visitantes.

También se registró la llegada de turistas procedentes de Países Bajos (28), Bélgica (22) y Polonia (19).

Fuera de Europa, destacan países como Argentina (13 visitantes), Estados Unidos (12), México (5), Chile (4) y Uruguay (4), además de visitas puntuales desde Australia, Nueva Zelanda, Brasil, China o Corea del Sur, lo que refleja un turismo internacional reducido en volumen pero muy diverso en procedencia.

Recursos patrimoniales

Por otro lado, los recursos patrimoniales continúan siendo uno de los principales atractivos turísticos.

Las iglesias de San Juan del Mercado y Santa María del Azogue sumaron en 2025 un total de 9.766 visitas, frente a las 15.022 de 2024, con especial afluencia igualmente en l os meses de verano y especialmente en septiembre. En abril de 2025, San Juan del Mercado recibió 372 visitas y Santa María del Azogue 570, cifras directamente relacionadas con la actividad religiosa y cultural de esas fechas.