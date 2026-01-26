Un vehículo se sale de la vía en San Cristóbal de Entreviñas

La Sala de Operaciones del 112 Castilla y León informaba que a última hora de la tarde se producía un accidente vial en el km 212 de la N-630 en San Cristóbal de Entreviñas.

Un vehículo ha sufrido una salida de vía en la rotonda del polígono de la localidad.

Hasta el lugar se ha trasladado una patrulla de la Guardia Civil de Zamora y se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias para que enviasen una ambulancia.

Han sido atendidos un hombre y una mujer, que se quejaban de dolor en una pierna y un brazo.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.