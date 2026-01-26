Reclaman un enlace intermodal entre Benavente y Madrid ante la supresión de autobuses

Un vecino de Benavente vinculado al transporte ferroviario ha remitido una carta fechada a la alcaldesa, Beatriz Asensio Boyano, y a la corporación municipal, además de a otros ayuntamientos de la comarca, en la que expone la problemática de los traslados hacia Madrid y otros destinos del país tras la supresión de servicios directos de autobús y propone que medien ante otras administraciones para poner en marcha un sistema de enlace intermodal entre Benavente y Zamora siguiendo el modelo de otros punto de la región y del país.

En su escrito de propuesta, al que ha tenido acceso este periódico, detalla la situación generada por la desaparición de las conexiones directas con Madrid, que obliga a los viajeros a combinar tren y autobús entre Zamora y la capital de España para poder completar sus desplazamientos. El remitente subraya que, al no existir ya relaciones directas de autobús con Madrid, resulta imprescindible una combinación tren-bus con plazas garantizadas en ambos medios de transporte, de forma coordinada, para asegurar la continuidad del viaje entre Benavente, Zamora y la capital de España.

Según expone , la actual configuración de los servicios provoca un mayor gravamen económico para los usuarios y problemas de disponibilidad de plazas en los trenes que salen de Madrid con destino Galicia y parada en Zamora, lo que, a su juicio, genera un agravio comparativo para la ciudadanía de Benavente y su comarca frente a otros territorios mejor conectados.

Billetes combinados

En esta línea, recuerda que en otros puntos del país se utilizan billetes combinados que integran en un único título el trayecto por carretera y el ferroviario, permitiendo a los clientes acceder a ofertas económicas, horarios fijos y seguros, y reduciendo así la necesidad de emplear el vehículo privado para desplazamientos de media y larga distancia.

En la misiva, el vecino alude a su experiencia profesional en el ámbito del transporte, indicando que ha conocido numerosos enlaces intermodales dentro de la geografía nacional y que, en su experiencia, las empresas ferroviarias se muestran receptivas a iniciativas que mejoren la conectividad mediante combinaciones tren‑carretera.

Como ejemplo de referencia, adjunta la referencia a convenio recientemente renovado para viajeros de Soria con destino Calatayud, que permite enlazar con diferentes trenes y destinos mediante un billete único que combina un trayecto por carretera y otro en alta velocidad, modelo que se ha articulado bajo la denominación comercial "Soria Enlace AVE".

Este servicio intermodal entre Soria y la estación de alta velocidad de Calatayud posibilita la conexión con trenes AVE y de larga distancia hacia Madrid, Barcelona, Zaragoza, Huesca, Sevilla, Córdoba, Girona o Lleida, entre otros destinos, mediante un único billete que integra el desplazamiento por carretera y el ferroviario de alta velocidad., modelo que propone como referente.