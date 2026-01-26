El PSOE lleva al Comisionado de Transparencia 43 solicitudes de información “silenciadas” por la Alcaldía de Benavente

El Grupo Municipal Socialista de Benavente ha presentado una queja formal ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León en la que detalla un total de 43 solicitudes de información registradas entre 2023 y 2026 que, según su relación, no han sido atendidas o solo lo han sido de forma parcial por la Alcaldía del Ayuntamiento de Benavente.

La queja, firmada por la portavoz socialista Patricia Martín Guerra, pide la intervención del Comisionado ante el Ayuntamiento por un presunto incumplimiento de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En el escrito, el PSOE enmarca su reclamación en el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, al considerar que el acceso a la información pública necesaria para el desempeño del cargo es parte del “status” propio de los representantes locales y un presupuesto para ejercer sus funciones de deliberación, voto, fiscalización y gestión.

Cinco días naturales

La queja cita expresamente el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que reconoce a todos los miembros de las corporaciones locales el derecho a obtener del alcalde o presidente cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, estableciendo un plazo de cinco días naturales para resolver motivadamente las solicitudes.

Asimismo, el escrito invoca el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que prevé el silencio administrativo positivo en este ámbito, de modo que la petición de acceso se entiende concedida si en cinco días no se dicta resolución denegatoria motivada por parte de la Alcaldía o la Junta de Gobierno.

El Grupo Socialista sostiene que las limitaciones tradicionales al acceso y a la obtención de copias por parte de los cargos electos han sido superadas por la normativa estatal y autonómica de transparencia, que reconoce a cualquier ciudadano el derecho a acceder a la información pública de forma gratuita y preferentemente electrónica.

En este contexto normativo, el PSOE denuncia una “falta de actualización” y de publicidad de la información municipal que, según expone, afecta tanto a la labor de fiscalización de los concejales de la oposición como al derecho de acceso de la ciudadanía, los medios de comunicación y los licitadores a los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Contratos del Sector Público.

Una larga relación entre 2023 y la actualidad

El núcleo de la queja se centra en la relación detallada de solicitudes de información dirigidas a la Alcaldía, que abarcan desde septiembre de 2023 hasta enero de 2026, y que el Grupo Socialista clasifica como “sin contestar”, “parcialmente” contestadas o reiteradas sin respuesta, según se refleja en el cuadro incorporado al escrito.

En un apartado específico, el PSOE denuncia que, cuando se ha facilitado alguna documentación, ello se ha producido de forma extemporánea y, en algunos casos, solo mediante consulta presencial en la sede del Ayuntamiento, en fecha y horario fijados, en la secretaría de Alcaldía, lo que el grupo considera una fórmula que dificulta el ejercicio de su labor representativa.

Entre las primeras peticiones recogidas figura una solicitud de 18 de septiembre de 2023, relativa a un informe sobre la eliminación de plazas de la ORA, que el PSOE califica como “sin contestar”, así como otra del 2 de octubre de 2023, en la que se pedía un informe del interventor sobre deportes, igualmente señalada como no respondida.

Ya en 2024, el Grupo Socialista registra una petición el 12 de diciembre de 2024, en la que solicita copia digitalizada de informes de Personal e Intervención que justifiquen percepciones por asistencias a la Junta de Gobierno Local, y el 17 de diciembre de 2024, sobre la prohibición de acceso de una persona concreta al parque, que se indica como contestada solo “parcialmente”.

El grueso en 2025

En 2025 se acumula el grueso de las solicitudes, comenzando porla del 2 de enero de 2025, en la que se vuelve a pedir copia digitalizada del informe de Personal relativo a percepciones por asistencias a órganos colegiados, vinculada a un expediente que el PSOE considera también sin contestar.

Entre las peticiones de 2025 figura una, de 17 de febrero, en la que se solicita la grabación de una comisión extraordinaria de ferias; otra de 21 de abril, sobre la relación de interinos; y una tercera de 9 de mayo, relativa al muro de San Juan y a la instalación de cámaras en la zona del mercadillo, todas ellas marcadas como “sin contestar”.

El listado incluye también una solicitud de 12 de mayo, como “reiteración” de la solicitud de relación de interinos, igualmente sin respuesta, así como otra de 24 de junio, sobre la partida presupuestaria del programa de fiestas populares y festejos del Toro Enmaromado, que se indica como contestada solo “parcialmente”.

En el ámbito de la contratación y las ferias, el PSOE recoge la solicitud de 7 de julio, en la que pide el decreto o resolución de prórroga a favor de una empresa de hostelería para la Feria de Abril, o en su defecto un informe jurídico sobre la legalidad de la ocupación sin dicha resolución, que también figura como contestada parcialmente.

La relación de solicitudes no contestadas abarca tres años. / J. A. G.

La queja incorpora peticiones relacionadas con obras y seguridad, como la de 6 de agosto, sobre el plan de señalización y medidas de protección perimetral en las obras del mercado de abastos, así como sobre la situación de documentos procedentes de la harinera de Las Sorribas y un legado donado, que el PSOE considera sin contestar.

En esa misma línea, se mencionan las solicitudes de 7 de agosto, relativas a expedientes técnicos y medidas de protección con vallas en inmuebles concretos (pasaje del Corrillo de Nicolás y avenida del Ferial), incluyendo posibles tasas por ocupación de vía pública, que también se señalan como no respondidas.

El control de la ejecución presupuestaria aparece en la solicitud de 7 de septiembre, sobre el grado de ejecución del anexo de inversiones del ejercicio 2025, en la que se piden documentos relativos a la partida “Otras ferias”, ambas clasificadas como sin contestar.

La recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) es objeto de varias peticiones: todas ellas referidas a recaudación y marcadas como sin contestar.

Actuaciones urbanísticas

El PSOE también reclama documentación sobre actuaciones urbanísticas y de obra pública, como la de 31 de octubre, relativa a las actas de recepción de las glorietas de la avenida de León y de Federico Silva y al informe de la dirección de obra, que figura como contestada parcialmente, o la del mismo día, sobre la construcción de pistas de pádel, sin contestar.

En materia de empleo público y recursos humanos, la queja recoge las solicitudes de 11 de noviembre, sobre la oferta de empleo público de 2025, la relación de excedencias del puesto de agente de Policía Local y el cálculo de la tasa de reposición de efectivos, ambas señaladas como contestadas solo parcialmente.

La relación incluye también la de 3 de diciembre, en la que se pide copia digitalizada del acta de la comisión de valoración para la creación de una bolsa de empleo de archivero municipal, y la emitida el 4 de diciembre, sobre la relación actualizada de excedencias de agentes de Policía Local, ambas sin contestar.

En el ámbito de la gestión de la ORA, la solicitud de 4 de diciembre, pide un documento emitido por la empresa gestora con la relación pormenorizada de las tarjetas institucionales expedidas a nombre del Ayuntamiento, con datos sobre personas autorizadas, matrículas, categoría del autorizante y fechas de emisión y vigencia, que el PSOE considera sin respuesta.

La portavoz del PSOE, Patricia Martín (izquierda) junto a concejales socialistas en una sesión plenaria. / J. A. G.

La queja incorpora además peticiones sobre protocolos y personal, como la del 8 de diciembre, relativa al protocolo de nevadas y actuaciones ante inclemencias meteorológicas; sobre la relación de trabajadores con contemplación de la “octava hora”; y sobre partes de la Policía relativos a peleas e incidentes recientes, todas ellas sin contestar.

En cuanto a obras financiadas por otras administraciones, se mencionan la de 16 de diciembre, sobre el convenio con la Diputación Provincial para la obra de la carretera del Caracol y sus certificaciones de obra; la de 17 de diciembre, sobre documentación de las obras de mejora en el campo de fútbol Luciano Rubio subvencionadas por la Diputación; y la de 2 de enero, sobre certificaciones de la misma carretera, todas sin respuesta según el listado.

La solicitud de 2 de enero de 2026, pide copia digitalizada del acta de recepción final de la obra de mejora de las instalaciones eléctricas y del vallado perimetral del campo de fútbol Luciano Rubio, mientras que una segunda se refiere a certificaciones y facturas de la obra de la calle Herreros 45, ambas clasificadas como sin contestar.

En el ámbito contencioso, la petición de 2 de enero de 2026, solicita copia digitalizada y acceso al expediente de un procedimiento ordinario derivado de una demanda de la mercantil Exfamex S.L. contra el Ayuntamiento de Benavente, que también figura como sin contestar en la relación aportada.

La queja incluye igualmente la solicitud de 2 de enero de 2026, sobre el acta de recepción final y el informe de la dirección facultativa que resuelve discrepancias de fiscalización de la segunda certificación de las obras de construcción de dos pistas de pádel cubiertas, y la de 13 de enero de 2026, en la que se pide el contrato, el acta de replanteo o, en su caso, la confirmación de su inexistencia respecto a las obras de la calle La Rúa, adjudicadas a una empresa concreta, ambas sin contestar según el documento.