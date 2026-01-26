Ya hay propuesta de adjudicación para la eliminación de humedades en la Villa Romana de Camarzana
La mesa de contratación propone a Trycsa, la oferta mejor valorada, por 299.055 euros y la ampliación del plazo de garantía a 60 meses de garantía
La mesa de contratación ha acordado por unanimidad proponer a la sociedad Técnicas para la Restauración y Construcciones (Trycsa) la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de eliminación de humedades en la Villa Romana Orpheus, en Camarzana de Tera.
El contrato salió a licitación por 299.924,90 euros, IVA incluido, y la propuesta de ajudicación cifra las actuaciones en 299.055,12 euros, IVA incluido; y el plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de las obras.
El proyecto plantea intervenciones de mejora de instalaciones, reparaciones en el edificio “protector” y en sus edificios colindantes, labores de conservación y mantenimiento de los mosaicos y de las estructuras murarias, así como la adecuación de diferentes elementos, según recoge la licitación. El objetivo final es resolver de manera “definitiva la permanente acción de degradación que ha venido sufriendo el yacimiento por la acción del agua, mejorando las condiciones de conservación y estableciendo un plan de mantenimiento programado, como herramienta que, de manera eficaz, asegure la villa de Orpheus como un recurso para el desarrollo de la región”.
Entre las actuaciones previstas a través de este contrato:
- Se abordarán las entradas masivas de agua desde el colector municipal;
- Se persigue reducir el altísimo contenido de humedad del terreno en los niveles inferiores que afectan gravemente a los mosaicos;
- Según recoge el proyecto de actuación de la licitación, el tercer conjunto de actuaciones “es el relativo a las filtraciones que tienen lugar por una gran parte de las superficies en contacto con las edificaciones medianeras, la falta de impermeabilización de zonas localizadas de la envolvente que hacen posible la acción del agua por capilaridad en los mosaicos de la zona superior del yacimiento y las condensaciones que se producen en una cubierta que fue instalada con carácter provisional cuando se construyó la envolvente del yacimiento”;
- Será necesario actuar sobre el conjunto de mosaicos y estructuras “realizando las operaciones de conservación y mantenimiento que los estabilicen y que recuperen la visibilidad reducida por las alteraciones que recurrentemente han sufrido”.
