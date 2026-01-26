Ya hay propuesta de adjudicación para la eliminación de humedades en la Villa Romana de Camarzana

La mesa de contratación ha acordado por unanimidad proponer a la sociedad Técnicas para la Restauración y Construcciones (Trycsa) la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de eliminación de humedades en la Villa Romana Orpheus, en Camarzana de Tera.

El contrato salió a licitación por 299.924,90 euros, IVA incluido, y la propuesta de ajudicación cifra las actuaciones en 299.055,12 euros, IVA incluido; y el plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de las obras.

El proyecto plantea intervenciones de mejora de instalaciones, reparaciones en el edificio “protector” y en sus edificios colindantes, labores de conservación y mantenimiento de los mosaicos y de las estructuras murarias, así como la adecuación de diferentes elementos, según recoge la licitación. El objetivo final es resolver de manera “definitiva la permanente acción de degradación que ha venido sufriendo el yacimiento por la acción del agua, mejorando las condiciones de conservación y estableciendo un plan de mantenimiento programado, como herramienta que, de manera eficaz, asegure la villa de Orpheus como un recurso para el desarrollo de la región”.

A la derecha de la imagen, sobre los mosaicos se observan manchas de humedad, en una imagen de archivo. / E. P.

Entre las actuaciones previstas a través de este contrato: