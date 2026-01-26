Don Gildo, el guardián del templo mayor de Benavente

La muerte de Leovigildo Martín Villar en abril de 2025, a los 87 años, cerró una etapa de más de medio siglo de servicio pastoral y patrimonial. En el número 35 de la revista Brigecio, el doctor en Historia, José Ignacio Martín Benito, publica un extenso recordatorio sobre la figura de Don Gildo y su labor decisiva en Santa María de Azoague. Las líneas que siguen son un extracto de la semblanza publicada en la revista del CEB Ledo del Pozo.

Nacido en Villaveza de Valverde en 1937, don Gildo fue ordenado sacerdote en 1962 por el obispo Eduardo Martínez González. Su primera misa la celebró en la iglesia de San Juan del Mercado, en Benavente, donde residían sus padres. Inició su labor pastoral como coadjutor en la parroquia de San Frontis de Zamora hasta 1966, año en que fue nombrado ecónomo de San Esteban del Molar, cargo que desempeñó seis años y donde fue distinguido como hijo adoptivo por el pueblo.

Dos años después fue designado párroco de Santa María del Azogue, iniciando una relación inseparable con el templo y con la ciudad. Además de su labor pastoral, ejerció como capellán de la Hermandad de Labradores y como asistente eclesiástico de la Junta Pro-Semana Santa de Benavente.

En la capilla de Jesús Nazareno tras ser restaurada. | J. A. G.

La iglesia de Santa María del Azogue, declarada Monumento Nacional en 1931, presentaba graves deficiencias cuando don Gildo asumió su responsabilidad. Techumbre deteriorada, instalación eléctrica peligrosa, campanas inactivas, retablos dañados y ausencia de calefacción eran parte de los problemas. Ante la falta de recursos oficiales, el párroco se convirtió en restaurador, acometiendo reparaciones urgentes con sus propias manos o encargándolas directamente.

Entre las actuaciones destacaron la restauración del órgano, de las pinturas del retablo de San José y de la imagen de la Virgen de la Vega, además de la limpieza de la fachada y el saneamiento de cubiertas con apoyo institucional. Su empeño convirtió a Santa María en un auténtico museo vivo, con piezas de gran valor artístico que llegaron a formar parte de exposiciones como Las Edades del Hombre.

Paseando delante de Santa María. | J. A. G.

El compromiso de don Gildo fue decisivo para que en 2003 la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León aprobara un proyecto de rehabilitación integral de la cabecera, crucero y torre de Santa María. La inversión final alcanzó los 562.816 euros y permitió recuperar las cubiertas originales de piedra. Las obras se prolongaron hasta 2008 y supusieron una transformación profunda del templo.

Posteriormente, se acometieron nuevas intervenciones en la capilla de Jesús Nazareno y en el ala sur de la nave central, aprobadas por la Comisión Territorial de Patrimonio de Zamora. En 2009 se iniciaron trabajos para eliminar humedades y termitas, y en 2013 se restauró el ala sur de la nave central con técnicas tradicionales de recubrimiento en cal.

Reconocimiento institucional

En 1998, con motivo del VI Centenario del Condado de Benavente, Santa María acogió una exposición histórica organizada por el Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo" y el Ayuntamiento, con 36 piezas exhibidas en el templo. En 2022, al cumplirse 50 años de su ministerio en la ciudad, la diócesis y las instituciones locales le rindieron homenaje por su trayectoria.

Don Gildo defendió siempre la permanencia del archivo parroquial en Benavente, oponiéndose a su traslado a Zamora. Su celo por la conservación documental se sumó a su empeño por mantener el patrimonio material del templo.

Últimos años

Tras su jubilación, se retiró a la residencia de Cáritas en Villarrín de Campos, donde permaneció hasta su fallecimiento. Allí recibió visitas de antiguos colaboradores y amigos, con quienes compartió recuerdos de su labor en Benavente y de su dedicación a Santa María del Azogue.

Su figura queda ligada para siempre a la historia reciente de la ciudad como el restaurador que devolvió el esplendor al templo mayor de Benavente, Bien de Interés Cultural y símbolo de la identidad local.