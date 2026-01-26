Un detenido por varios robos con fuerza en Benavente

El subdelegado de Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha informado esta mañana en Zamora de la detención de una persona por parte de la Guardia Civil, como presunta autora de varios robos con fuerza en Benavente. El subdelegado que no ha entrado a detallar dónde se han producido estos hechos ha explicado que "algunos se habrían producido en la vía pública y el detenido será puesto a disposición judicial".

Blanco ha hecho balance del fin de semana en Benavente y asegura que ha sido "de normalidad, sin incidencias reseñables", más allá de esta detención.

Y asegura que "no hay avances ni nuevos datos" en la investigación abierta tras la precipitción de una mujer desde una ventana de un tercer piso, en el barrio San Isido de Benavente. Según ha indicado el subdelegado, "no se dispone por el momento de información adicional" sobre este suceso.