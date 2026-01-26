Un detenido por varios robos con fuerza en Benavente
"Sin novedades" en la investigación que se lleva a cabo tras la precipitación de un mujer desde un tercer piso y la puesta en libertad sin cargos de dos varones que habían sido identificados
El subdelegado de Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha informado esta mañana en Zamora de la detención de una persona por parte de la Guardia Civil, como presunta autora de varios robos con fuerza en Benavente. El subdelegado que no ha entrado a detallar dónde se han producido estos hechos ha explicado que "algunos se habrían producido en la vía pública y el detenido será puesto a disposición judicial".
Blanco ha hecho balance del fin de semana en Benavente y asegura que ha sido "de normalidad, sin incidencias reseñables", más allá de esta detención.
Y asegura que "no hay avances ni nuevos datos" en la investigación abierta tras la precipitción de una mujer desde una ventana de un tercer piso, en el barrio San Isido de Benavente. Según ha indicado el subdelegado, "no se dispone por el momento de información adicional" sobre este suceso.
- Sale de prisión el hostelero de Olleros de Tera encarcelado en septiembre por tentativa de homicidio
- Orden de reparación urgente de muros colapsados en la Cuesta de la Estación de Benavente
- Anulan una sanción de 10.000 euros impuesta a una empresa de Castrogonzalo 'por falta de diligencia' de Trabajo
- El Ayuntamiento de Burganes reclama la nulidad del archivo de la investigación a Atilana Martínez
- Un mujer discapacitada se enfrenta en Benavente al desahucio promovido por un fondo buitre
- Denegada la autorización ambiental a la planta de hidrógeno verde en Barcial del Barco
- Alerta amarilla en Benavente por riesgo de nevadas en las próximas horas
- PSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de la concejala de Personal en Benavente