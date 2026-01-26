Asprosub Benavente busca participantes para su proyecto de búsqueda activa de empleo

La Asociación Asprosub Benavente ha iniciado la búsqueda de participantes para el proyecto “Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral”, un programa de búsqueda activa de empleo dirigido a personas con discapacidad intelectual.

Este proyecto se desarrolla dentro del Programa de Itinerarios de Inclusión Sociolaboral para Personas con Discapacidad y Medidas Complementarias, impulsado por Plena Inclusión Castilla y León.

Explica la asociación que “los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral son una herramienta fundamental para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual, favoreciendo no solo su incorporación al mercado laboral, sino también su inclusión social plena”.

En Benavente, Asprosub lleva seis años desarrollando este programa, “convencida de que un trabajo digno es la base para alcanzar una inclusión real y efectiva”, según explica. Gracias a esta iniciativa, varias personas con discapacidad intelectual han conseguido trabajar en empresas normalizadas de Benavente, lo que les permite participar activamente en la vida económica y social de la comarca.

Uno de los principales handicaps del programa es el contexto en el que se desarrolla. Al tratarse de un entorno rural, el mercado laboral es limitado y altamente competitivo, lo que hace que conseguir un puesto de trabajo resulte especialmente difícil. A pesar de ello, el programa continúa trabajando de manera constante para generar oportunidades laborales reales y sostenibles.

Varias fases

Los itinerarios se estructuran en distintas fases adaptadas a las necesidades de cada persona, que incluyen:

Orientación laboral individualizada

Formación en competencias profesionales y personales

Acompañamiento en el puesto de trabajo, adaptación de los puestos y un seguimiento continuado

Para ello, las personas participantes cuentan con el apoyo de un asistente personal, que realiza un seguimiento directo en el entorno laboral y facilita la adaptación tanto de la persona trabajadora como de la empresa.

Otra función clave de los profesionales del programa es la sensibilización y el asesoramiento a las empresas, informándolas sobre las ventajas fiscales y los beneficios económicos que conlleva la contratación de personas con discapacidad, favoreciendo así una contratación más inclusiva y responsable.

Los beneficios de estos itinerarios van más allá del ámbito laboral. Las personas participantes experimentan una mejora de su autoestima, refuerzan sus habilidades sociales, aumentan su autonomía y mejoran su calidad de vida.

El programa puede complementarse, en función de las circunstancias personales de cada participante, con una plaza en un piso de vida independiente. En este recurso, además de mantener su actividad laboral, se trabajan habilidades de la vida diaria y se fomenta el ocio comunitario, promoviendo una participación activa en la comunidad.

Los puestos de trabajo conseguidos en ediciones anteriores del programa se han desarrollado principalmente en los sectores de limpieza y lavandería, donde las personas participantes han demostrado compromiso, responsabilidad y profesionalidad.

Las personas interesadas, así como las empresas que quieran participar en el proyecto, pueden obtener más información a través de los siguientes contactos: 980 63 26 63 / 654 06 14 17