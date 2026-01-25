El Pleno de Benavente reclama a Gobierno, Junta y Diputación, más fondos para colonias felinas

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente aprobó el viernes la incorporación de una enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Socialista a la moción impulsada por PP y Vox para reclamar al Gobierno de España una mayor dotación económica destinada al control de las colonias felinas en 2026.

La moción de las dos formaciones integrantes del equipo de gobierno, tras quedar el Ayuntamiento tres años fuera de la ayuda por no alcanzar la puntuación necesaria, buscaba exigir al Gobierno que dote de más fondos estatales.

Sin embargo, la abstención de ambos grupos proponentes permitió la aprobación automática de la enmienda. Al comprobar que la abstención obligaba a incluir también la petición de fondos a la Junta y a la Diputación Provincial, administraciones gobernadas por el PP, la alcaldesa, Beatriz Asensio, pidio que se votará de nuevo. La secretaria municipal tuvo que intervenir dos veces para confirma que la enmienda de adición estaba aprobada y por lo tanto incluida en la mociòn, y que no cabía votar de nuevo al ser el acuerdo válido.

Moción del PP y Vox

La moción original de PP y Vox instaba al Gobierno central a incrementar el crédito destinado a las subvenciones para entidades locales encargadas de la gestión de colonias felinas, en cumplimiento de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Ambos grupos argumentaban enel texto que la normativa estatal impone nuevas obligaciones a los ayuntamientos, como la atención sanitaria, la esterilización, el marcaje auricular, la desparasitación, la vacunación y la identificación mediante microchip, sin que exista una financiación suficiente para asumir estos servicios.

En su exposición, PP y Vox destacaron que la convocatoria estatal de subvenciones publicada el 19 de marzo de 2025 resultó "claramente insuficiente", ya que solo 39 municipios de los 1.315 solicitantes obtuvieron financiación, lo que representa un 2,95% del total. Entre los ayuntamientos que quedaron fuera pese a obtener la misma puntuación que Benavente figuraban ciudades como León, Sabadell, Cuenca, Santiago de Compostela, Santander, Granada o Toledo, además de otros con menor puntuación, como Zamora, Sevilla, Murcia, Zaragoza, Bilbao o Segovia. La moción reclamaba al Ministerio de Asuntos Sociales un aumento del crédito disponible y la convocatoria de estudios específicos para determinar el coste real de la gestión de colonias felinas en cada municipio, incluido Benavente.

La propuesta socialista

La enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Socialista incorporaba dos nuevos acuerdos. El primero instaba a la Junta de Castilla y León a dotar presupuestariamente el Protocolo Marco elaborado conforme a la Ley 7/2023, que actualmente solo establece procedimientos y requisitos mínimos para la implantación de programas de gestión de colonias felinas, sin financiación asociada. El PSOE señaló que otras comunidades autónomas, como Navarra, Euskadi o Madrid, sí han habilitado partidas específicas para este fin.

El segundo acuerdo de la enmienda solicitaba a la Diputación de Zamora que incluya a todos los municipios de la provincia en el convenio que está elaborando con la empresa adjudicataria del servicio de gestión de colonias felinas, con el objetivo de garantizar una cobertura homogénea en todo el territorio provincial. Ambas propuestas de adición salieron adelante.