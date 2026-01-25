Orden de reparación urgente de muros colapsados en la Cuesta de la Estación de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha dictado sendas órdenes de ejecución de obras urgentes en los inmuebles situados en los números 6 y 10 de la Calle de la Estación, después de que los informes municipales constataran un deterioro grave en los muros de contención que compromete la estabilidad de la zona. Ambos expedientes se iniciaron tras una denuncia particular, un informe de la Policía Local y un informe técnico emitido el 11 de noviembre de 2025.

El informe urbanístico municipal detalla que en el trasdós de los solares afectados, colindantes con la Calle Mirador del Río número 5, existe un muro de mampostería sobre el que se levanta un murete de ladrillo que se ha desplomado parcialmente. La caída se produce en el encuentro con el muro de contención de hormigón del número 6, lo que ha provocado la desaparición de parte del antepecho y el hundimiento del terreno superior. El informe concluye que la situación exige actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad de personas y bienes.

En el caso del inmueble del número 10 y cuyo titular es Gestión de Inmuebles Adquiridos S.L., ordena la ejecución de las obras valoradas en 90.378 euros, impuestos y gastos incluidos. El Ayuntamiento fija un plazo de un mes desde la notificación para la presentación del proyecto técnico y establece que la ejecución deberá iniciarse de forma inmediata tras su entrega. Además, se recuerda la obligación de abonar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Precinto de la zona

En el caso del número 6, la orden de ejecución afecta a la empresa Pallem Gestión Inmobiliaria S.L., cuyos datos de localización son desconocidos. La ejecución de obras para reponer la situación asciende 51.406 euros. El procedimiento es idéntico al del número 10: un mes para presentar el proyecto y ejecución inmediata posterior. El Ayuntamiento señala que la falta de localización del titular no exime del cumplimiento del deber legal de conservación establecido en la normativa urbanística.

La resolución urbanística ordena a la Policía Local el precinto y acordonamiento de las zonas de acceso próximas a los muros afectados, dada la existencia de riesgo para personas y bienes. Estas medidas se adoptan al amparo de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de Urbanismo, que permiten actuar de forma inmediata cuando existe peligro inminente.

Los propietarios disponían de un plazo de 10 días para formular alegaciones, pudiendo también proponer alternativas técnicas, solicitar prórrogas o pedir la declaración de ruina. El Ayuntamiento advierte de que el incumplimiento de las órdenes facultará la imposición de multas coercitivas de hasta el 10% del valor de las obras, con un máximo de diez sanciones mensuales, o la ejecución subsidiaria a costa del obligado.