Desarrollo industrial
Luz verde a la ampliación de uso para la finca de la electrolinera de Porsche en Benavente
La parcela, en la calle Ermita de San Lorenzo del CTLB,acogerá una planta fotovoltaica
El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha dado luz verde al Plan Especial de Ampliación de Usos Predominantes para una parcela industrial ubicada en la calle Ermita de San Lázaro dentro del Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB), promovido Porsche Ibérica para la implantación de una estación de recarga de vehículos eléctricos (electrolinera) acompañada de una planta fotovoltaica destinada al consumo propio.
La parcela posee una superficie de 4.984 metros cuadrados y se encuentra actualmente sin edificar, con suelo natural y vegetación baja sin desbrozar. No dispone de suministro de electricidad, gas, agua ni saneamiento, aunque sí cuenta con suministro de telecomunicaciones, de acuerdo con la descripción del estado actual.
El uso previsto para la electrolinera con planta fotovoltaica se encuadra en el uso dotacional Clase C, definido en el PGOU como “Sistema de transportes y comunicaciones”, que comprende los espacios destinados a movimientos de personas y vehículos, estacionamiento y las instalaciones para el abastecimiento de combustible y actividades complementarias. Este uso dotacional Clase C figura actualmente como compatible en la zona , pero no como uso predominante.
Porsche solicitó el cambio de uso en julio de 2024, hace año y medio, asociando la actuación a un programa de implantación de una red nacional de estaciones de carga, “electrolineras”, dispuestas de manera estratégica sobre la red de carreteras del Estado, adaptadas a las características de los vehículos de impulsión eléctrica. Dado que el espacio necesario para la electrolinera es inferior al total de la parcela, se prevé destinar el resto a una planta fotovoltaica para la generación de energía eléctrica de origen solar destinada al consumo propio de la instalación.
