PSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de la concejala de Personal en Benavente

Los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Benavente han solicitado formalmente el cese inmediato de la concejala de Personal, Sara Casquero, en un comunicado conjunto dirigido a la alcaldesa. Las dos formaciones “lamentan y deploran” el comportamiento que, según señalan, la edil viene manteniendo en el ejercicio del cargo público que ostenta.

El origen de la petición se sitúa en la Comisión de Personal celebrada el lunes 19 de enero, una vez levantada la sesión. Según relatan PSOE e IU, cuando la concejala Sara Casquero abandonaba la sala, «voz en grito», realizó manifestaciones aludiendo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, atribuyendo la responsabilidad a concejales del PSOE.

De acuerdo con el comunicado, que PSOE e IU han difundido tras levantarse el luto oficial por el accidente ferroviario en el que han mueto 45 personas, la concejala habría llegado a afirmar que los concejales socialistas «se gastaban el dinero en putas y drogas en lugar de invertir en las vías del tren, y que por eso había muertos». Los dos grupos políticos califican estas expresiones como declaraciones que utilizan una desgracia todavía reciente, en un momento en que «no se había terminado de contar los fallecidos en el accidente ferroviario», para un uso político.

Preguntas en la sesión

PSOE e IU enmarcan estas manifestaciones en el contexto de unas preguntas formuladas por el concejal socialista Fernando Marcos durante la Comisión Informativa sobre la Relación de Puestos de Trabajo de la Policía Local y sobre cuestiones que «conforme a la normativa vigente, deberían constar en actas de comisiones anteriores».

Durante el desarrollo de la sesión, la concejala de Personal habría mostrado ya «una actitud de descalificación hacia la labor de la oposición». El escrito conjunto recoge que Casquero afirmó que las preguntas de la oposición suponían una pérdida de tiempo y de dinero de los contribuyentes, en referencia al control y fiscalización que ejercen los concejales en las comisiones informativas.

Los grupos destacan la especial gravedad de los hechos por haberse producido las manifestaciones fuera del desarrollo formal de la comisión, una vez levantada la sesión. Subrayan que se realizaron mientras la concejala abandonaba la sala, sin permitir réplica ni derecho de defensa a los concejales aludidos, lo que, según el texto, agrava la situación descrita en el comunicado.

El escrito conjunto sostiene que esta conducta no constituye un hecho aislado. PSOE e IU afirman que pueden añadirse comportamientos previos ya denunciados, producidos tanto en Mesas Generales de Negociación con los sindicatos como en otras comisiones informativas .

"Franco tendría que volver"

Como ejemplo reciente, los grupos citan la Comisión de Hacienda celebrada el viernes 16 de enero. En esa sesión, según el comunicado, la concejala de Personal habría realizado manifestaciones que califican de inadmisibles, entre ellas referencias a la dictadura franquista, con expresiones como que «Franco tendría que volver» o que «España y Venezuela necesitarían a alguien como él», atribuidas a Sara Casquero en el texto remitido a la alcaldesa.

En la parte final del comunicado, PSOE e IU formalizan la solicitud de cese inmediato argumentando que utilizar un suceso trágico, como el accidente ferroviario de Adamuz, que ha causado un profundo dolor a la sociedad española, para atacar a concejales de la oposición que, según subrayan, «nada tienen que ver con la política nacional y que únicamente trabajan por el interés general de Benavente», resulta moral y políticamente inaceptable según la valoración recogida en el documento.

El texto concluye señalando que los «exabruptos», la «chabacanería» y la falta de respeto institucional no pueden ser la respuesta cuando no se tienen argumentos para contestar y subraya que este comportamiento evidencia una grave falta de responsabilidad política y un profundo desconocimiento de las funciones que conlleva el ejercicio de un cargo público.