En marcha la renovación de la línea eléctrica entre San Millán y Benavente

La empresa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes ha formalizado la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública para el proyecto de ejecución de la renovación de la línea eléctrica a 132 kV, de simple circuito, entre las subestaciones de Benavente y San Millán. La actuación afecta a los términos municipales de Benavente, Matilla de Arzón y San Cristóbal de Entreviñas.

El proyecto contempla la instalación de conductores y la ejecución de obras de entronque a 13,2 kilovatios. A su vez, la declaración de utilidad pública implica la necesidad de imponer servidumbres de paso y proceder a la expropiación de bienes y derechos en los casos en que no se han alcanzado acuerdos con los titulares. Hay un total de 59 propietarios afectados en la zona zamorana.

En el municipio de Benavente, figuran propiedades de varias sociedades, además de parcelas pertenecientes a herederos particulares. Las ocupaciones temporales oscilan entre 50 y 674 metros cuadrados, con apoyos existentes y superficies de servidumbre de paso aéreo en determinados casos.

Paso aéreo

En San Cristóbal de Entreviñas, el listado incluye terrenos de titulares particulares, sociedades mercantiles y entidades como la Conferencia Episcopal Española y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se registran servidumbres de paso aéreo que alcanzan hasta 4.100 metros cuadrados, apoyos nuevos y desmontajes de estructuras existentes, con superficies de ocupación temporal que superan los 1.200 metros cuadrados en algunos casos.

En el término de Matilla de Arzón, se detallan parcelas de propietarios identificados y otras con propietarios desconocidos. Entre los afectados figuran también el Ayuntamiento de Matilla de Arzón, con ocupaciones de hasta 8.296 metros cuadrados, y diversas fincas con apoyos nuevos y desmontajes de estructuras previas.

El expediente, puede ser examinado en la sección de información pública del portal de Energía y Minería de la página web de la Junta de Castilla y León. La Administración regional habilitó un plazo de treinta días hábiles para acceder al expediente y formular alegaciones.