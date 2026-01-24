Benavente fija el calendario fiscal del contribuyente para todo 2026

El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Hacienda, ha aprobado el calendario del contribuyente correspondiente al ejercicio 2026, en el que se fijan de manera detallada los plazos de cobranza de los principales impuestos y tasas municipales, así como las fechas previstas para el cargo de los recibos domiciliados.

En materia de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el periodo de cobranza se establece entre el 2 de marzo de 2026 y el 11 de mayo de 2026, fijándose el día 9 de marzo de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados, de acuerdo con la planificación económica del consistorio.

Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, el Ayuntamiento determina un plazo de pago que se extenderá desde el 2 de octubre de 2026 hasta el 10 de diciembre de 2026, quedando fijado el 6 de noviembre de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados correspondientes a este tributo.

Impuesto de Bienes Inmuebles

En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, en su modo general de pago del 100 % de la cuota, el periodo de cobranza se sitúa entre el 1 de septiembre de 2026 y el 10 de noviembre de 2026, previéndose el 7 de octubre de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados. El mismo Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana contempla un modo especial de pago fraccionado, en el que se fija un primer plazo de cobranza el 15 de mayo de 2026, correspondiente al 50 % de la cuota, según lo recogido en el calendario aprobado por la Concejalía de Hacienda.

Dentro de ese modo especial de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos, se establece un segundo plazo de cobranza el 7 de octubre de 2026, en este caso por el 45 % de la cuota, completando así el esquema de fraccionamiento previsto para este tributo en el ejercicio 2026.

Agua, basura y alcantarillado

En cuanto a la tasa por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y depuración, el calendario fija un primer periodo de cobranza entre el 16 de enero de 2026 y el 16 de marzo de 2026, con fecha de cargo de los recibos domiciliados el 5 de febrero de 2026, de acuerdo con la planificación trimestral del servicio.

El segundo periodo de la tasa por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y depuración se desarrollará del 16 de abril de 2026 al 16 de junio de 2026, estableciéndose el 6 de mayo de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados, conforme al calendario fiscal municipal.

El tercer tramo de esta misma tasa de agua, recogida de basura, alcantarillado y depuración tendrá su periodo de cobranza entre el 16 de julio de 2026 y el 16 de septiembre de 2026, fijándose el 6 de agosto de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados correspondientes a este periodo.

El cuarto y último periodo de la tasa por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y depuración se extenderá del 16 de octubre de 2026 al 16 de diciembre de 2026, con fecha de cargo de los recibos domiciliados el 6 de noviembre de 2026, completando así la secuencia anual de facturación de este servicio.

Impuesto de Vehículos y ocupación de la vía pública

En relación con la tasa por entrada de vehículos a través de aceras (vados), el Ayuntamiento fija un plazo de cobranza que irá del 16 de septiembre de 2026 al 16 de noviembre de 2026, determinando el 20 de octubre de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados de esta tasa específica.

Por lo que respecta a la tasa de ocupación de la vía pública para taxis, el calendario del contribuyente establece un periodo de pago comprendido entre el 3 de junio de 2026 y el 3 de agosto de 2026, señalándose el 6 de julio de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados correspondientes a esta ocupación.

Finalmente, la tasa de ocupación de la vía pública relativa al mercadillo de la Plaza del Grano y la Plaza Mayor contará con un plazo de cobranza que se desarrollará entre el 1 de octubre de 2026 y el 1 de diciembre de 2026, fijándose el 20 de octubre de 2026 como fecha para el cargo de los recibos domiciliados, según recoge el calendario fiscal aprobado.