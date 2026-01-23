Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quieres vivir en una casa con piscina y alejado del ruido? Esta es tu oportunidad en Benavente

Eugenio Viñas

Si llevas tiempo buscando una casa con piscina en la provincia de Zamora, puede que acabes de encontrarla. Echa un vistazo a esta oportunidad inmobiliaria que te presenta Tucasa.com con tres dormitorios, un aseo, plaza de garaje y piscina de obra.

Si lo que quieres es un chalet con piscina en Benavente alejado del ruido y como remanso de paz para escapar del ruido de la ciudad, tienes todo lo necesario en esta vivienda de 61 metros cuadrados construidos y 804 de parcela. La casa cuenta con tres habitaciones, baño y salón-cocina con chimenea bien preparado y listo para su uso.

Esta casa ubicada en la zona de Cevincos es un lugar agradable para pasar el verano o bien para vivir separado del mundo. Es rústica de regadío, tiene derecho a riego del canal y además tiene pozo. Con esto podrás mantener el huerto y los árboles frutales de que dispone, además de todas las zonas ajardinadas.

Si estás interesado en ver la vivienda, ponte en contacto con la inmobiliaria aquí.

