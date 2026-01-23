¿Quieres vivir en una casa con piscina y alejado del ruido? Esta es tu oportunidad en Benavente
Si llevas tiempo buscando una casa con piscina en la provincia de Zamora, puede que acabes de encontrarla. Echa un vistazo a esta oportunidad inmobiliaria que te presenta Tucasa.com con tres dormitorios, un aseo, plaza de garaje y piscina de obra.
Si lo que quieres es un chalet con piscina en Benavente alejado del ruido y como remanso de paz para escapar del ruido de la ciudad, tienes todo lo necesario en esta vivienda de 61 metros cuadrados construidos y 804 de parcela. La casa cuenta con tres habitaciones, baño y salón-cocina con chimenea bien preparado y listo para su uso.
Esta casa ubicada en la zona de Cevincos es un lugar agradable para pasar el verano o bien para vivir separado del mundo. Es rústica de regadío, tiene derecho a riego del canal y además tiene pozo. Con esto podrás mantener el huerto y los árboles frutales de que dispone, además de todas las zonas ajardinadas.
Si estás interesado en ver la vivienda, ponte en contacto con la inmobiliaria aquí.
