El Pleno de Benavente aprueba el presupuesto de 2026 con los votos de PP y Vox: “son innovadores” y “otro récord histórico”

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado inicialmente los presupuestos municipales de 2026: “históricos” para el la derecha, “continuistas” para la izquierda. Los votos de PP y Vox han sacado adelante el proyecto. PSOE e Izquierda Unida se han abstenido.

El equipo de Gobierno no ha escatimado en alabanzas de las cuentas que ha presentado y ha vuelto a culpar al anterior Gobierno de PSOE e IU de la herencia recibida sin proyectos, “una desgracia”, según el portavoz de Vox, Eugenio Blanco. También ha negado ser responsable de la renuncia de obras o de la pérdida de subvenciones, un “relato” del que ha responsabilizado a la izquierda.

PSOE e IU han hecho lo propio con la derecha tras tres años gobernando el Ayuntamiento benaventano y dos presupuestos que han tenido que corregir porque contenían errores. Han afeado a PP y Vox la pérdida de subvenciones, las obras inacabadas y el mero trasvase de un ejercicio a otro de la subvenciones que consiguieron para el Puerta del Noreste, el Mercado de Abastos y el Plan de Sostenibilidad de la Mota.

“Un récord en 2025, históricos en 2026”

El concejal de hacienda y portavoz del PP, José Manuel Salvador, ha resumido el proyecto presupuestario de 2026 de esta forma: “más servicios, más inversión y sin subir impuestos. Y este año además habrá sorpresas muy agradables para los ciudadanos que llegado el momento daremos a conocer”.

“Con este presupuesto, que sepan los ciudadanos que lo que queremos es mantener y mejorar los servicios públicos, apoyar a quienes más lo necesitan, invertir en la ciudad para crear empleo y actividad económica, cuidar Benavente, sus calles, sus barrios y sus espacios públicos, y gestionar con responsabilidad gastando solo lo que podemos pagar”, ha añadido.

Según el popular “los resultados que estamos obteniendo son consecuencia de una gestión responsable y prudente de las cuentas públicas” que “hemos saneado las cuentas para garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento”.

Por ello, ha anunciado, “2026 será otro año histórico para Benavente porque nunca antes el Ayuntamiento había puesto en marcha un volumen de inversiones tan alto. Recordad que en 2025 batimos un récord histórico de inversiones”.

Abundando en esta afirmación ha dicho que “en 2025 doblamos el mejor año de gobierno del partido Socialista e Izquierda Unida gestionando con menos medios humanos de los que disponían ellos. Ya les hubiera gustado llegar a esto. Claro que no se puede comparar su gestión con la nuestra, porque ustedes jamás gestionaron tanto como lo hacemos ahora nosotros, además en momentos de muchísima dificultad”.

Según el concejal de Hacienda, “este presupuesto convertirá el ahorro y la buena gestión en mejoras reales para la ciudad que irán viendo los ciudadanos a lo largo del año”.

“Benavente va a cambiar sí o sí”, ha añadido. “No se pueden solventar tantas necesidades como hay en tan corto espacio de tiempo, pero lo vamos a hacer con una idea que es muy clara para nosotros la que representa el dicho; menos ruido y más nueces”.

“Queremos invertir hoy en Benavente para tener más oportunidades mañana. En definitiva, el presupuesto de 2026 es el resultado de una evolución coherente y progresiva iniciada en el año 2024 basada en la estabilidad económica la responsabilidad en la gestión y la priorización de las personas, un presupuesto que consolida lo esencial, refuerza lo social y apuesta por el futuro tratando de sentar las bases para que Benavente recupere todo lo perdido”, ha concluido.

Unas cuentas corregidas a toda prisa

La portavoz del PSOE, Patricia Martín, describió el presupuesto como una rectificación, al llegar al Pleno en segunda versión debido a fallos detectados en el anexo de personal y en la previsión de ingresos vinculados al canon de los programas de fiestas.

La portavoz socialista señaló que el proyecto presupuestario nace de la improvisación, al no responder —según indicó— a un modelo de ciudad ni a una planificación previa, sino a la necesidad política de resolver la situación generada por los errores detectados.

Martín criticó que el Gobierno local hable de estabilidad, responsabilidad y transparencia cuando, según su intervención, presenta un documento corregido sobre la marcha, obliga a votar dos veces el mismo asunto y solo rectifica cuando los fallos quedan al descubierto.

Insistió en que el presupuesto no es fiable, y que, por ese motivo, el grupo socialista no puede apoyarlo “por muy maquillado que venga en segunda vuelta”, rechazando ser “cómplice de una chapuza presupuestaria”.

PSOE e IU se han abstenido en la votación del presupuesto, que consideran una continuación de los dos últimos. / J. A. G.

La portavoz afirmó que el documento es continuista, al repetir inversiones no ejecutadas en ejercicios anteriores. Como ejemplo, citó el anexo de inversiones, cuyos compromisos pendientes ascienden a 8.428.769,62 euros, y sostuvo que no existe un proyecto nuevo ni una visión de futuro, sino una repetición de actuaciones que no han funcionado.

En este contexto, destacó que el Ayuntamiento prevé amortizar 700.000 euros de deuda, pero al mismo tiempo programa un préstamo de 1.400.000 euros pese a que se justificó una subida del IBI del 17% se justificó para evitar nuevas operaciones de crédito. Así, señaló que la deuda viva se situará en 4,1 millones a finales de 2026, y que el aumento de impuestos no se traduce en una mejora de los servicios, citando problemas de seguridad y alumbrado en la ciudad, entre otros.

La edil recordó que las principales actuaciones como el polígono Puerta del Noroeste, el edificio de usos múltiples del Mercado de Abastos o el Plan de Sostenibilidad Turística, proceden de subvenciones estatales, autonómicas o provinciales, impulsadas por el anterior equipo de gobierno.

En esta línea citó la expresión “dime de qué presumes y te diré de qué careces” para referirse al contraste entre los anuncios municipales y la ejecución real, señalando retrasos, desorden y ausencia de soluciones en diversas áreas.

Recortes sociales

“Este es su segundo presupuesto y por segunda vez tuvo que quedar sobre la mesa parece que estemos en el día de la marmota. Si el año pasado fue por una subvención de la Diputación de la que desconocía su estado el concejal y también diputado de Hacienda, este año ha sido por errores en el capítulo de gastos de personal que se han incrementado en 98.000 euros y ha conllevado rehacer el presupuesto y anular inversiones por valor de 92.000. Vamos, que no eran errores nimios ni subsanables”, ha criticado el portavoz de IU, Manuel Burón.

A su juicio, el grueso y el alma de este presupuesto son proyectos heredados del equipo anterior, es continuista y no podemos olvidar que viene de la subida del IBI, “una agresión fiscal producida en el año anterior”. “Y es una extensión del anterior, no solamente por el anexo de inversiones, que es de encefalograma plano, si no fuera por el impulso al Polígono Puerta del Noroeste, las obras del Paseo de la Mota o las del Pirep al Mercado de abastos. Y así año tras año”.

Manuel Burón ha reprochado al equipo de Gobierno que no haya sido capaz “de elaborar un presupuesto más que continuista de lo que había el año anterior, y el anterior” y ha expresado sus dudas sobre el futuro: “veremos si son capaces de ejecutar los 13,9 millones de inversión”.

Ha advertido también el portavoz de IU sobre los costes del agua, la basura, y la recogida de residuos. “Están subiendo y de momento no pasa nada, pero veremos a ver qué ocurre a corto plazo. En cuanto a otras sorpresas, nos encontramos con que el servicio de extinción de incendios está presupuestado en 596.000 euros y cabe recordar que si en 2024 se firmó un convenio que partía con un déficit de 127.000 euros pues ahora parece ser que el déficit asciende a 196.000 euros”.

El Pleno comenzó guardando un minuto de silencio por las vícitmas de Adamuz. / J. A. G.

El concejal ha señalado explícitamente el “chollo”, la “ganga”, que la Diputación de Zamora tiene con el Ayuntamiento de Benavente y ha preguntado con qué dinero, que no figura en los presupuestos, “se va a pagar la devolución de la subvención de la Diputación de planes provinciales de la obra no ejecutada de la carretera del Caracol, que será un pico, por no hablar que se ha hecho sin demostrar fehaciente y documentalmente a los benaventanos la titularidad de la carretera”.

Sobre este asunto ha preguntado al concejal de Hacienda si la expresidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, mintió cuando dijo estar dispuesta a ceder la titularidad de la carretera del Caracol al Ayuntamiento, haciendo notar que era de la Diputación, y le ha sugerido que pregunte a su excompañero, exconcejal y exdiputado provincial Manuel Vega, “que además es de verdad de Benavente”.

También ha afeado al PP que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometiera en 2023 más de 10 millones para el polígono. “parece ser que esos millones se han ido al polígono Zamora Norte en Monfarracinos con 12,25 millones, y más de ocho recientemente al de Villadangos siendo el Ayuntamiento de Benavente el único que tiene que destinar más de 3 millones para tener un polígono industrial”.

Por último, ha subrayado las diferencias de modelo a la hora de gobernar. “En el presupuesto de 2023 destinamos a emprendedores diez mil euros, ahora lo reducen a 5.000; a pobreza energética destinamos 53.000, ustedes lo tienen en 15.000; las ayudas a la natalidad también han bajado de 25.000 a 20.000, las becas también las han bajado. En definitiva reducen aplicaciones de calado social, lo que supone que este recorte lo van a sufrir las personas más desfavorecidas. Este no es el camino para el desarrollo de Benavente”.

“Gastar menos en política y más en los vecinos”

Para el portavoz de Vox, Eugenio Blanco, los presupuestos municipales de 2026, “siendo mejorables representan un paso adelante en orden, estabilidad, eficacia y responsabilidad, tres elementos que han faltado durante años y que hoy comienzan a recuperarse. Este presupuesto supone ante todo poner sensatez donde antes hubo improvisación y devolver a la gestión municipal a una orientación clara: gastar menos en política y más en los vecinos”.

Blanco ha explicado que las cuentas responden a tres premisas: “son unos presupuestos pensados para necesidades reales, no para la propaganda frente a modelos anteriores centrados en grandes anuncios, pero poca ejecución; este presupuesto baja a la realidad, atiende al mantenimiento de la ciudad, a las infraestructuras básicas, a los servicios esenciales y al funcionamiento correcto del Ayuntamiento”

Es “un presupuesto serio que permite trabajar con precisión y con criterios de eficacia y eficiencia política útil y lealtad con los vecinos. Garantiza la continuidad de obras y servicios, la capacidad de ejecutar actuaciones pendientes, la mejora progresiva del estado de la ciudad y la posibilidad de planificar inversiones necesarias”. Es también, ha dicho, “un presupuesto equilibrado técnicamente solvente y con una capacidad de inversión muy significativa que permite abordar proyectos transformadores para Benavente en 2026. Un presupuesto que no es un simple documento contable, es una declaración de intenciones, un compromiso con los vecinos y una prueba de la capacidad real de gestión de este equipo de gobierno”.

Según Blanco, incluyen “un volumen inversor pocas veces visto en nuestra ciudad y eso debe reconocerse. ¿Y qué implica esto para los vecinos? Implica avanzar en proyectos que llevaban años bloqueados Implica en definitiva una ciudad que no se resigna a quedarse atrás. Una oportunidad para mejorar Benavente y para dar respuesta a demandas que llevan demasiado tiempo esperando. Por eso y porque pensamos en el futuro, en la ciudad y las familias que lo sostienen, este presupuesto es una herramienta útil para seguir construyendo el Benavente que queremos”.

El concejal de Vox ha defendido que estos “presupuestos nuestros son más innovadores. Se adaptan perfectamente a las necesidades según la capacidad presupuestaria que tiene este Ayuntamiento y ha calificado de “desgracia” la herencia recibida de PSOE e IU que ha vinculado a la “subida obligatoria y dolorosa del IBI, más ahora tener la posibilidad de pedir un crédito porque tenemos que hacer frente a esos gastos, a esas sin necesidades”.

En respuesta a las críticas de la izquierda, el portavoz de Vox ha afirmado: “no hemos perdido ni una subvención que sea responsabilidad del equipo de gobierno y se pueden enumerar obra por obra cuál son las circunstancias”. “Antes había muchos gastos y sobre todo mucha ideología, y ahora no hay esa ideología y aprovechamos los recursos para lo realmente necesario”, ha añadido después de hacer una recomendación al concejal de IU, aunque ha sufrido un lapsus: “Menos política y más postureo”, le ha pedido.