Entradas a 2 euros para menores de 18 años en el Teatro Reina Sofía de Benavente

El Teatro Reina Sofía de Benavente ha programado una oferta específica para público menor de 18 años durante el primer semestre de 2026, con entradas a 2 euros para una selección de espectáculos incluidos en la programación oficial. La iniciativa se enmarca en las ventajas que ya disfrutan las personas socias del Backstage, que cuentan con precios especiales, prioridad y condiciones exclusivas vinculadas a la actividad del teatro.

En un comunicado que refiere la notificación remitida a las personas socias del Backstage subraya que la infancia dispone de descuentos propios para facilitar el acercamiento temprano a las artes escénicas, pero pone el foco en la franja de edad entre 13 y 17 años, que describe como un tramo “delicado y decisivo”. En este contexto, se destaca que las personas jóvenes cuentan con “la mejor oferta de todas” dentro de la campaña diseñada para el primer semestre de 2026.

Según la información difundida, durante el primer semestre de 2026 las personas menores de 18 años podrán asistir a una selección de espectáculos del Teatro Reina Sofía por un precio de 2 euros por entrada. Esta tarifa reducida se aplica exclusivamente a los montajes incluidos en la oferta específica para menores, dentro de la programación oficial del recinto escénico de Benavente.

Cartel de la programación ofertada a menores de 18 años. / A. B.

La campaña se apoya en la idea de que la adolescencia no debe convertirse en un punto de fuga respecto al teatro, sino en un momento clave para el contacto con historias, lenguajes y emociones vinculadas a las artes escénicas, según se recoge en el texto dirigido a las personas socias. El mensaje incide en que el público del futuro se configura en el presente, “butaca a butaca”, a través de la asistencia continuada a las funciones.

El teatro subraya el papel de las personas socias del Backstage como parte esencial de este compromiso, al invitarlas a difundir la iniciativa entre hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, nietas y nietos. El comunicado insiste en la idea de que ninguna persona menor de edad debe quedar fuera de la experiencia teatral por cuestión de edad, ni “descolgarse” de la asistencia a las funciones programadas.

Programación

La oferta para menores de 18 años se integra en la Programación del Primer Semestre 2026 del Teatro Reina Sofía de Benavente, bajo el epígrafe “Oferta menores de 18 años – 2 €/entrada”. Esta mención aparece destacada en la cartelería oficial de la temporada, donde se especifican los títulos, compañías, fechas y horarios de los espectáculos incluidos en la promoción.

Entre los espectáculos seleccionados figura “Leo”, de la compañía Teatro de Poniente, programado para el 21 de febrero de 2026 a las 20:00 horas. Esta función forma parte del bloque de obras a las que las personas menores de 18 años podrán acceder con la tarifa de 2 euros por entrada, según se detalla en el cartel de la programación.

La programación incluye también “La mirada de Lucía (cartas que nunca llegaron)”, de la compañía Teatro del Navegante, prevista para el 28 de febrero de 2026 a las 20:00 horas. Esta obra se incorpora igualmente a la relación de espectáculos con precio reducido para menores de 18 años dentro del calendario del primer semestre.

Otro de los montajes ofertados es “Anábasis - Tiendas de nostalgia”, de Vicente Urones, programado para el 7 de marzo de 2026 a las 20:00 horas. La pieza se suma al conjunto de propuestas escénicas que integran la campaña específica dirigida al público joven y menor de edad.

La lista de espectáculos con entrada a 2 euros para menores de 18 años se completa con “Julieta en verano”, de Proyecto Julieta, programada para el 13 de marzo de 2026 a las 21:00 horas, y “180836 Bernarda”, de Lola Eiffel Company, fijada para el 27 de marzo de 2026 a las 21:00 horas. Ambas funciones forman parte de la misma línea de programación orientada a facilitar el acceso del público joven al teatro.

En la cartelería se incluye el mensaje “No te pierdas esta oferta lanzada desde la Concejalía de Cultura para promocionar el teatro entre los más jóvenes. ¡Nos vemos en el teatro!”, en referencia al origen institucional de la iniciativa. De este modo, se explicita que la campaña de entradas a 2 euros para menores de 18 años está impulsada por la Concejalía de Cultura con el objetivo de fomentar la asistencia juvenil a las artes escénicas.