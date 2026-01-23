El Ayuntamiento de Burganes reclama la nulidad del archivo de la investigación a Atilana Martínez

El Ayuntamiento de Burganes de Valverde ha formulado recurso de reforma contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Benavente que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra la exalcaldesa de la localidad y diputada provincial, Atilana Martínez Mallado. El letrado de la administración municipal considera improcedente a decisión y solicita su nulidad o, subsidiariamente, su revocación.

El recurso se centra en la petición de nulidad del Auto impugnado, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a la resolución sobre la prórroga de la instrucción. El abogado municipal recuerda que el 7 de enero solicitó formalmente dicha prórroga para la práctica de diligencias esenciales, petición que fue trasladada a las partes pero nunca resuelta, lo que vulneraría varios artículos del Código Civil y de la Constitución, preceptos que "obligan a los jueces y tribunales a resolver sobre las cuestiones que les sean oportunamente planteadas y consagran los principios de legalidad y de tutela judicial efectiva, causando evidente indefensiónal Ayuntamiento"..

La Fiscalía Provincial hizo también la misma petición de prórroga para la práctica de diligencias con fecha 12 de enero. "Teniendo en cuenta que no se han practicado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto del presente procedimiento, y puesto que está próximo a vencer el plazo de instrucción, interesa que se fije un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción del procedimiento", reclamó.

Retrotraer las actuaciones

La titular del Juzgado de Instrucción no respondió a estas peticiones y decretó el archivo de diligencias dos días después, lo que hace notar el abogado del Ayuntamiento en su recurso. Pide por ello en primer término que se declare la nulidad del auto retrotrayendo las actuaciones y resolviendo la petición de prórroga de la instrucción, en línea con lo solicitado también por el Ministerio Fiscal, paraue se practiquen las diligencias pendientes, consideradas imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.

De forma subsidiaria, para el caso de que no se acceda a la nulidad, el Ayuntamiento solicita la revocación del Auto de sobreseimiento y que se acuerde igualmente la prórroga de la instrucción. La finalidad es que se practiquen las diligencias solicitadas en escritos anteriores, concretamente los de 20 de noviembre de 2025 y 7 de enero de 2026, que incluyen declaraciones de investigados, incorporación de documentación oficial y certificaciones técnicas relativas a obras municipales y facturación.

El recurso detalla que las diligencias pendientes son esenciales para determinar la existencia de indicios de criminalidad en relación con posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Entre ellas, se encuentra la declaración de un vecino de Olmillos de Valverde, receptor de pagos por más de 30.000 euros en menos de cuatro años, así como la incorporación de órdenes de pago y transferencias vinculadas a facturas y obras municipales.

Asimismo, se solicita la incorporación de documentación relativa a la obra de pavimentación de la Avenida de San Isidro y al cerramiento de la pista polideportiva de Olmillos de Valverde, incluyendo proyectos, actas de recepción, certificados de finalización y libros de órdenes depositados en colegios profesionales de Zamora y León. El recurso destaca que estas pruebas permitirán esclarecer si existió justificación técnica y legal para determinadas facturas emitidas y abonadas por el Ayuntamiento.

El escrito concluye reiterando que la fase de instrucción debe centrarse en la existencia de indicios de criminalidad y que las diligencias solicitadas contribuirán a esclarecer los hechos, cumpliendo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, solicita al Tribunal queacuerde la nulidad o, en su defecto, la revocación del auto de sobreseimiento, y que se practiquen las diligencias pendientes para garantizar la investigación completa de los hechos.