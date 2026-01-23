Alerta amarilla en Benavente por riesgo de nevadas en las próximas horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en coordinación con la Agencia de Protección Civil, ha activado la alerta amarilla en Benavente y su comarca por riesgo de nevadas en las próximas horas. El aviso afecta a todo el territorio regional y se centra especialmente en cotas cercanas a los 800 metros, que descenderán hasta los 600 metros durante la noche del 23 de enero de 2026.

El Ayuntamiento de Benavente ha informado que la alerta se mantendrá activa durante las próximas 24 horas. Según los datos oficiales, se prevé una acumulación de hasta 4 centímetros de espesor de nieve en el municipio, lo que obliga a extremar la precaución en los desplazamientos y a evitar aquellos que no sean estrictamente necesarios.

La noche será el momento de mayor riesgo, ya que el descenso de la cota de nieve a 600 metros incrementará la posibilidad de formación de placas de hielo en las vías públicas. Este fenómeno puede favorecer caídas y accidentes, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas.

El Consistorio ha anunciado que, como es habitual en este tipo de situaciones, se procederá al esparcimiento de sal en los puntos más conflictivos de la ciudad. El objetivo es reducir el riesgo de deslizamientos y garantizar la seguridad de los vecinos en las zonas donde se detecte acumulación de hielo.