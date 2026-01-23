Temporal
Alerta amarilla en Benavente por riesgo de nevadas en las próximas horas
La Aemet y Protección Civil advierten de acumulaciones de hasta 4 centímetros de nieve y descenso de la cota a 600 metros durante la noche
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en coordinación con la Agencia de Protección Civil, ha activado la alerta amarilla en Benavente y su comarca por riesgo de nevadas en las próximas horas. El aviso afecta a todo el territorio regional y se centra especialmente en cotas cercanas a los 800 metros, que descenderán hasta los 600 metros durante la noche del 23 de enero de 2026.
El Ayuntamiento de Benavente ha informado que la alerta se mantendrá activa durante las próximas 24 horas. Según los datos oficiales, se prevé una acumulación de hasta 4 centímetros de espesor de nieve en el municipio, lo que obliga a extremar la precaución en los desplazamientos y a evitar aquellos que no sean estrictamente necesarios.
La noche será el momento de mayor riesgo, ya que el descenso de la cota de nieve a 600 metros incrementará la posibilidad de formación de placas de hielo en las vías públicas. Este fenómeno puede favorecer caídas y accidentes, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas.
El Consistorio ha anunciado que, como es habitual en este tipo de situaciones, se procederá al esparcimiento de sal en los puntos más conflictivos de la ciudad. El objetivo es reducir el riesgo de deslizamientos y garantizar la seguridad de los vecinos en las zonas donde se detecte acumulación de hielo.
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- Sale de prisión el hostelero de Olleros de Tera encarcelado en septiembre por tentativa de homicidio
- La jueza archiva la querella contra Atilana Martínez: actuó dentro de la ley
- La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios
- La alcaldesa de La Torre del Valle explica que deja la política por 'una valoración meditada y personal
- Anulan una sanción de 10.000 euros impuesta a una empresa de Castrogonzalo 'por falta de diligencia' de Trabajo
- Un mujer discapacitada se enfrenta en Benavente al desahucio promovido por un fondo buitre
- Denegada la autorización ambiental a la planta de hidrógeno verde en Barcial del Barco