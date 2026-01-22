Tres propuestas para eliminar las humedades en la Villa Romana de Camarzana de Tera

El Servicio de Conservación y Restauración de la Junta de Castilla y León ha informado ya las licitaciones presentadas para los trabajos de eliminación de humedades de la Villa Romana Orpheus, de Camarzana de Tera.

Son tres las propuestas que hay para la ejecución de este proyecto. Prace, Servicios y Obras, S.A., Restauración de Edificios, artesonados y retablos, S.A, y Técnicas para la Restauración y Construcciones S.A. (Trycsa), que cuenta con un proyecto de casi 300.000 euros. Es, además, la segunda vez que el contrato sale a licitación y en la primera vuelta quedó desierto.

La mesa de contratación tendrá que tener en cuenta criterios como la oferta económica, la ampliación del plazo de garantía, la propuesta de medios de difusión de la intervención o la propuesta de control de calidad superior al 1% del PEM.

De momento, Trycsa es la sociedad que ha conseguido, atendiendo al informe técnico elaborado y publicado en la licitación, la mayor valoración (11,20 puntos, sobre un máximo de 12) respecto a los criterios no evaluables mediante fórmulas

Para realizar la valoración de los proyectos presentados se han tenido en cuenta la ampliación del alcance del proyecto, la experiencia específica del jefe de obra, la adecuación del programa de trabajo, así como la implantación de medios auxiliares.

Las actuaciones previstas en Camarzana de Tera son de gran calado. Las intervenciones planteadas en el objeto del contrato van dirigidas a la recuperación y mejora del uso de este espacio para su utilización de cara a la visita turística de este yacimiento y su funcionalidad.

Actuaciones previstas

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones en un periodo de seis meses desde su adjudicación: