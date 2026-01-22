Tres investigados en Barcelona por estafa bancaria mediante “Smishing” en Benavente

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a tres personas —un hombre y dos mujeres— como presuntos autores de un delito de estafa bancaria mediante la técnica conocida como Smishing. La actuación se enmarca en la explotación de la Operación ISICAM, desarrollada en parte en Cataluña, concretamente en Barcelona, donde los sospechosos fueron puestos a disposición judicial.

El delito se cometió en agosto de 2025 y afectó a una persona residente en la comarca de Beanvente. La estafa ascendió a un total de 4.980,02 euros, cantidad obtenida mediante el envío de mensajes de texto (SMS) que suplantaban la identidad de una entidad bancaria. Este método combina el uso de tecnologías digitales con técnicas de ingeniería social, logrando que la víctima facilite datos confidenciales o acceda a enlaces fraudulentos.

La denuncia fue presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Camarzana de Tera. El Equipo de la Comandancia de Zamora asumió la investigación, analizando los mensajes recibidos, las cuentas bancarias de destino y la documentación utilizada para su apertura. Gracias a estas actuaciones se logró el bloqueo de parte del dinero estafado, aunque la cantidad total defraudada alcanzó los casi cinco mil euros.

Desplazamiento a la ciudad condal

A finales de 2025, los agentes se desplazaron a Barcelona para detener a los sospechosos: un hombre de 20 años, natural y residente en la ciudad, y dos mujeres de 24 y 20 años, también residentes en la capital catalana. La más joven, de nacionalidad colombiana, contaba con antecedentes policiales por hechos similares. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de estafa.

Las diligencias de investigación han concluido y el caso ha sido remitido a la Oficina de Reparto de los Tribunales de Instancia de Benavente. El modus operandi consistía en enviar un SMS que se incrustaba en la cadena de mensajes legítimos de la entidad bancaria de la víctima, alertando de supuestas transferencias o accesos no autorizados. Posteriormente, la víctima recibía una llamada de un falso empleado que le solicitaba los códigos de verificación enviados por la entidad, momento en el que se consumaba la estafa.

Los ciberdelincuentes realizaban transferencias inmediatas, operaciones mediante BIZUM, compras en tiendas online o inversiones en criptomonedas, aprovechando la información obtenida de la víctima. Este procedimiento refleja la sofisticación de las técnicas de suplantación utilizadas en fraudes bancarios actuales.