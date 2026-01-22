La provincia de Zamora celebró en 2025 el número de festejos taurinos del año anterior

El mismo número que en 2024: 235 festejos taurinos de todo tipo se celebraron a lo largo y ancho de la provincia de Zamora durante 2025; concretamente, en un total de 70 municipios, según datos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Abrumador es el porcentaje de los que fueron populares: un total de 221, es decir, el 94 %, lo que viene a reforzar el arraigo popular de la tauromaquia en Zamora, en la misma línea que los datos del año anterior.

Por otro lado, once de los eventos taurinos fueron mayores. Entre ellos, están las corridas de toros y de rejones de la Feria de San Pedro de Zamora capital, la corrida de toros de la Feria de San Agustín de Toro, la novillada con picadores incluida en el Circuito de Novilladas de Castilla y León que acogió Villanueva del Campo, así como una novillada sin picadores en la misma localidad y otras dos, en Villamor de los Escuderos y Fermoselle.

Ismael Martín, toreando al natural en la plaza de toros de Toro. / Juan Carlos Vergel

Fermoselle y San Cristóbal de Entreviñas también celebraron sendos festivales sin picadores, mientras que Tábara acogió un festival taurino mixto y Alcañices, un rejoneo de novillos.

Capítulo aparte merecen el Toro Enmaromado y los dos Toritos del Alba de Benavente, catalogados en la categoría de festejos tradicionales, según la resolución correspondiente de la Junta de Castilla y León.

No en vano, Benavente sigue en la "carrera" por lograr el reconocimiento de Interés Turístico Nacional para sus Fiestas del Toro Enmaromado, para lo que se ha "trabajado en mejorar la calidad y aumentar el número" de festejos.

En cuanto a los festejos populares, la palma se la llevaron los englobados en la categoría de "vaquillas", en la que entran todos los espectáculos que consisten "en correr o torear libremente las reses de lidia por los corredores tanto en una plaza o recinto cerrado como en la calle".

Es decir, entre los 114 festejos que sumaron en 2025, están algunos como las sueltas de vaquillas propiamente dichas, los "Toro Prix" que se dan en algunos municipios y otros festejos tan genuinos como la Fuente de Vino de Toro.

Festejo del Toro de la Purísima en Villalpando. / Cedida

No faltaron, por supuesto, los ya consolidadísimos Toro de la Juventud (en su decimoséptima edición) y Toro de la Purísima (en su undécima edición) que organizó Astauvi en Villalpando en agostó y diciembre, respectivamente. Además, la localidad terracampina ostenta el honor taurino de ser la que más festejos celebró en 2025: un total de 13.

Los encierros también supusieron un importante grueso de los festejos taurinos en la provincia el año pasado, donde se aproximaron a un centenar, repartidos en 31 encierros urbanos, 30 encierros camperos y 24 mixtos.

Dentro de esta categoría, se celebraron festejos tan tradicionales como los Espantes de Fuentesaúco, en julio, o los Espantos de Carbajales de Alba, en septiembre.

14 localidades acogieron concursos de cortes: Benavente, La Bóveda de Toro, El Cubo de Tierra del Vino, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Guarrate, Morales del Vino, San Miguel de la Ribera, Toro, Villabuena del Puente, Villaescusa, Villalpando, Villamor de los Escuderos y Villarrín de Campos.

Finalmente, se celebraron ocho festejos englobados en la categoría de "capea o probadillas", que se dieron en Benavente, La Bóveda de Toro, Fuentelapeña, Manzanal del Barco, Valdefinjas y Villamor de los Escuderos.

En el "ranking" de las localidades que más festejos taurinos acogieron el pasado año, además de Villalpando, están Fuentelapeña, Fuentesaúco, Toro, Villabuena del Puente y Villamor de los Escuderos, donde se celebraron una decena de eventos con reses en cada una de ellas.

Los 235 festejos taurinos en Zamora supusieron algo más del 10 % del total de los 2.221 autorizados en 2025 en Castilla y León en 2025, que se mantuvo como una de las comunidades autónomas con mayor actividad taurina en España, y en la que volvió a destacar su tradición de festejos populares.