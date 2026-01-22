Educación
Las mascaradas y el zangarrón recalan en Los Sauces de Benavente
El periodista y cronista oficial de Sanzoles, Celedonio Pérez, explica a los alumnos los símbolos de esta arraigada tradición provincial
A. P.
El periodista y cronista oficial de Sanzoles, Celedonio Pérez, visitó hoy el IES Los Sauces para ofrecer una charla divulgativa sobre las mascaradas tradicionales de la provincia de Zamora, una de las manifestaciones culturales más singulares del territorio.
Durante su intervención, Pérez fue desgranando con detalle las características del Zangarrón de Sanzoles, explicando su origen, simbolismo, vestimenta y el papel que desempeña dentro de esta ancestral tradición popular. En la actividad también participó la Asociación Amigos del Zangarrón, que colabora activamente en la conservación y difusión de esta emblemática figura del folclore zamorano.
Los estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria siguieron la charla con gran interés y participaron activamente, formulando numerosas preguntas al ponente. El alumnado mostró un notable entusiasmo, quedando encantado con las explicaciones y el acercamiento a una tradición profundamente arraigada en la provincia.
Además, desde el Ayuntamiento de Sanzoles se aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad docente del centro a visitar el Museo del Zangarrón, con el objetivo de continuar profundizando en el conocimiento y la difusión de este valioso patrimonio cultural.
La iniciativa se enmarca dentro de las actividades culturales del centro docente, orientadas a complementar la formación académica con el conocimiento de las tradiciones y la identidad local.
