Denegada la autorización ambiental a la planta de hidrógeno verde en Barcial del Barco

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha denegado la autorización ambiental solicitada por la empresa Cyopsa Renovables 3 S.L.U. para la instalación de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis alimentada con energía procedente de una planta solar fotovoltaica denominada «SFVH2 Barcial», en el término municipal de Barcial del Barco.

La solicitud fue presentada el 11 de marzo de 2025 e incluía el proyecto técnico, el documento ambiental y el informe urbanístico que acreditaba la compatibilidad del proyecto con el planeamiento vigente. Posteriormente, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental sometió la iniciativa al trámite de información pública y consulta a las administraciones, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 22 de octubre de 2025. Durante este proceso se recibieron alegaciones de particulares y asociaciones ecologistas, que fueron trasladadas al promotor para su consideración.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en fecha 16 de octubre de 2025, manifestó la inviabilidad del proyecto por incumplimiento de normativa sectorial, señalando expresamente la incompatibilidad con la protección del patrimonio cultural de Castilla y León. Este pronunciamiento resultó determinante en el expediente.

Varios impactos en el entorno

La Delegación Territorial de la Junta en Zamora, mediante resolución de 4 de diciembre de 2025, inadmitió la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. El motivo principal fue el informe desfavorable del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, que alertó de la existencia de un yacimiento arqueológico en las parcelas donde se pretendía ubicar la instalación.

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, en fecha 12 de enero de 2026, propuso la denegación definitiva de la autorización ambiental, considerando que el conjunto de impactos sobre el entorno podía clasificarse como crítico. El expediente concluyó que el proyecto resultaba incompatible con el entorno desde el punto de vista medioambiental y patrimonial.

La resolución publicada establece que contra la Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, ambos contados desde el día siguiente a la notificación.