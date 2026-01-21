Los robos con fuerza y los hurtos no cesan en Benavente: esto está pasando

La oleada de robos con fuerza que se sucedieron durante días hace dos semanas, lejos de cesar han continuado durante el pasado fin de semana y en la madrugada del martes, apenas unas jornadas después de que la Policía Local detuviera "in fraganti" a un vecino de Benavente de mediana edad que quedó en libertad sin medidas cautelares tras pasar a disposición judicial como autor de varios de estos sucesos

Paralelamente, los hurtos en supermercados, que la Guardia Civil atribuye a un joven de más de veinte años, se han seguido sucediendo en establecimientos del centro y de la periferia de la ciudad.

Son dos tipos de sucesos con autores diferentes, aunque identificados. Tienen en común el hecho de que ambos presuntos autores son toxicómanos, lo que le induce presuntamente a perpetrar estos robos para comprar o intercambiar lo sustraído por estupefacientes. Los dos tienen antecedentes penales por un número indeterminado, pero importante, de hechos delictivos.

Desde la madrugada del sábado

Los últimos robos conocidos se han producido del viernes al sábado. Entonces habría acaecido un segundo intento de robo en una barbería y otro robo con fuerza en una tienda de la plaza de San Juan. En este caso, el autor se valió de un ladrillo para romper el escaparate y acceder a su interior, del que se habría llevado el cajón de la caja registradora. El suceso habría quedado registrado en las cámaras de la tienda.

Del sábado al domingo se produjo un intento de robo, también con rotura de cristales, en un almacén de bebidas en el entorno de la avenida Federico Silva. El intento se repitió en la noche del martes y esta vez el robo se habría consumado, pero en esta ocasión el autor o autores penetraron en el interior a través de un butrón llevándose bebidas.

Los hurtos en supermercados también se han sucedido de forma más o menos continua desde hace varias semanas. Se trata de un joven, viejo conocido de los empleados y empleadas de los establecimientos, a los que en ocasiones ha llegado a amenazar verbal y gestualmente al ser sorprendido. En uno de esos hurtos, las empleadas llegaron a encerrarlo en los servicios hasta que llegó la Policía.

Pese a estar identificado, sigue regresando a estos establecimientos con el mismo propósito, según han confirmado a este periódico distintas fuentes. El número de hurtos que se le atribuyen supera varias decenas.

Todos estos hechos son motivo de comentarios generalizados en los comercios del centro de la ciudad y también se mantiene la alarma generada y generalizada desde que comenzaron a producirse.