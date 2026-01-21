La programación de Teatro de Benavente, al detalle

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benavente presenta su programación del Teatro Reina Sofía para el primer semestre de 2026, una propuesta diversa y equilibrada que consolida al teatro como un espacio de referencia cultural en la ciudad y en la comarca.

La programación incluye un total de 20 espectáculos, dirigidos a públicos de todas las edades, de los cuales nueve forman parte de la Red de Teatros de Castilla y León, “reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Benavente con la calidad artística, la cooperación institucional y el acceso a producciones de primer nivel”, explica la Concejalía.

“Teatro, música, danza, espectáculos familiares para primera infancia y otros eventos conforman una programación pensada para emocionar, reflexionar y disfrutar colectivamente de la Cultura”, añade.

Teatro y danza para público joven y adulto

Sábado, 21 de febrero : 20:00 h. “Leo” , Teatro de Poniente. Un emocionante viaje entre la memoria y la historia, protagonizado por dos investigadores que reconstruyen la vida extraordinaria de un hombre anónimo del siglo XX.

: 20:00 h. , Teatro de Poniente. Un emocionante viaje entre la memoria y la historia, protagonizado por dos investigadores que reconstruyen la vida extraordinaria de un hombre anónimo del siglo XX. Sábado, 28 de febrero : 20:00 h. “La mirada de Lucía (Cartas que nunca llegaron)” , Teatro del Navegante. Una intensa historia familiar marcada por los secretos, la memoria y la ceguera emocional.

: 20:00 h. , Teatro del Navegante. Una intensa historia familiar marcada por los secretos, la memoria y la ceguera emocional. Viernes, 13 de marzo : 21:00 h. “Julieta en verano” , Proyecto Julieta. Una revisión contemporánea de Romeo y Julieta que aborda los conflictos y emociones de la juventud actual.

: 21:00 h. , Proyecto Julieta. Una revisión contemporánea de Romeo y Julieta que aborda los conflictos y emociones de la juventud actual. Sábado, 21 de marzo : 20:00 h. “El barbero de Picasso” , Amor al Teatro. Una comedia brillante protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero, inspirada en la amistad entre Picasso y su barbero en el exilio francés.

: 20:00 h. , Amor al Teatro. Una comedia brillante protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero, inspirada en la amistad entre Picasso y su barbero en el exilio francés. Viernes, 27 de marzo: 21:00 h. “180836 Bernarda”, Lola Eiffel Company. Una poderosa pieza de danza contemporánea con texto, basada en la memoria histórica y programada con motivo del Día Mundial del Teatro.

Teatro infantil y primera infancia

Domingo, 1 de febrero : 19:00 h. "La bella durmiente, el musical de tus recuerdos" , Trencadís Produccions. Un musical familiar que reflexiona sobre la memoria y los recuerdos a través de un cuento clásico.

: 19:00 h. , Trencadís Produccions. Un musical familiar que reflexiona sobre la memoria y los recuerdos a través de un cuento clásico. Domingo, 8 de febrero : 18:30 h. "Camuñas" , Katua & Galea. Un espectáculo de títeres musical sobre el miedo, la valentía y la tradición oral.

: 18:30 h. , Katua & Galea. Un espectáculo de títeres musical sobre el miedo, la valentía y la tradición oral. Domingo, 22 de febrero : 18:30 h. "aLUZina" , Nacho Diago. Un espectáculo de magia poética que invita a redescubrir el asombro y la fascinación

: 18:30 h. , Nacho Diago. Un espectáculo de magia poética que invita a redescubrir el asombro y la fascinación Domingo, 8 de marzo : 11:30 y 13:00 h. "La selva" , Teloncillo Teatro. Teatro para primera infancia, nominado a los Premios Max 2024, pensado para bebés y familias.

: 11:30 y 13:00 h. , Teloncillo Teatro. Teatro para primera infancia, nominado a los Premios Max 2024, pensado para bebés y familias. Domingo, 15 de marzo : 18:30 h. "Cid the de clown" , Bambalúa Teatro. Una divertida versión clown del Cantar de Mio Cid, con humor y participación del público.

: 18:30 h. , Bambalúa Teatro. Una divertida versión clown del Cantar de Mio Cid, con humor y participación del público. Domingo, 19 de abril: 18:30 h. "El mago de Oz", La Canica Teatro. Una creativa adaptación con títeres y objetos del clásico literario.

Música y conciertos

Sábado, 7 de marzo: 20:00 h. “Anábasis” , Tiendas de nostalgia y Vicente Urones. Un concierto intimista de piano y minimalismo sonoro.

20:00 h. , Tiendas de nostalgia y Vicente Urones. Un concierto intimista de piano y minimalismo sonoro. Sábado, 18 de abril : 20:00 h. “Tributo a los grandes maestros de la música española”, Jimenos Band. Un recorrido por las canciones que forman parte de la memoria colectiva.

: 20:00 h. Jimenos Band. Un recorrido por las canciones que forman parte de la memoria colectiva. Domingo, 10 de mayo: 19:00 h. “El bosque de las hadas”, Bras Rodrigo. Un viaje musical inspirado en la mitología, la naturaleza y la tradición celta.

Cartel de la programación del Teatro Reina Sofía. / .

Proyectos locales y otros eventos

Viernes, 6 de marzo: 20:30 h. “GADEBE 2025 – Gala del Deporte Benaventano”. Entrega de los Premios del Deporte Benaventano.

Sábado, 9 de mayo: 20:00 h. “Concierto de Primavera”, Banda de Música Maestro Lupi. Concierto de la Banda de Música.

Sábado, 16 de mayo: 20:00 h. “Raíces Sonoras: un viaje musical por Castilla y León”. Un gran proyecto musical con más de 100 músicos sobre el escenario.

Viernes, 22 de mayo: 20:00 h. “XVIII Gala Premios MT”. La cita anual de la música tradicional del Reino de León.

Sábado, 23 de mayo: 19:00 h. “III Benavisión Song Contest”. Concierto interactivo del alumnado de Canto Moderno de la Escuela de Música Duquesa Pimentel.

Sábado, 20 de junio: 20:00 h. “Concierto final de curso de la Escuela de Música Duquesa Pimentel”. Cierre del curso académico con participación del alumnado. (Entrada gratuita con invitación)

Con esta programación, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benavente "refuerza su apuesta por una cultura plural, accesible y de calidad, que combina grandes producciones, talento emergente, creación contemporánea y un fuerte compromiso con la infancia, la educación y el tejido cultural local".