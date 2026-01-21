La CHD propone siete medidas para reducir los costes energéticos de los regantes de León y Benavente

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha presentado a la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora un paquete de hasta siete medidas destinadas a disminuir los costes energéticos de la estación elevadora de Villalobar. La iniciativa fue expuesta este miércoles por la presidenta del organismo, María Jesús Lafuente, en una reunión con los representantes de los regantes, encabezados por su presidente, Herminio Medina.

El objetivo principal es la optimización de la factura eléctrica, en un marco de cumplimiento estricto de la normativa vigente. La CHD subraya que estas medidas son fruto de un trabajo iniciado hace varios años y buscan conciliar el compromiso político adquirido por el Gobierno en 1995 con la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo y el respeto al marco legal actual.

Entre las medidas ya implantadas destaca el denominado “sifón energético”, aprobado en 2023 con resolución favorable del Tribunal Económico Administrativo Regional. Este sistema vincula la producción de la central hidroeléctrica de Sahechores con el consumo de la estación elevadora de Villalobar, generando un ahorro del 33% en el consumo energético del bombeo.

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, durante la reunión con los representantes de los Regantes del Páramo Bajo. / Ical/R. C.

La CHD estudia ahora complementar esta medida con la contratación bilateral del suministro eléctrico, lo que permitiría reducir aún más los costes energéticos en función del año hidrológico y de los precios de la electricidad. Esta fórmula busca aprovechar las variaciones del mercado para abaratar la factura de los regantes.

Otra de las propuestas es la construcción de un parque solar fotovoltaico capaz de entregar energía directamente a la estación elevadora. Para su puesta en marcha sería necesario el concurso de la Dirección General del Agua y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismos competentes en la materia.

Financiar el consumo energético

El diálogo entre la CHD y la Comunidad de Regantes también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de utilizar la energía reservada en las concesiones de determinadas centrales hidroeléctricas para financiar el consumo energético del organismo. Esta medida repercutiría no solo en la Comunidad del Páramo Bajo, sino también en otras comunidades de regantes que soportan costes superiores en términos de €/hectárea.

En este sentido, durante el verano de 2025 se produjo una primera toma de contacto con las principales concesionarias del organismo, y se prevé continuar los trabajos en esta línea. La CHD mantiene su apuesta por el diálogo y por unas relaciones periódicas y cordiales con todas las comunidades de regantes de la demarcación.

Finalmente, se ha establecido un calendario de trabajo y futuras reuniones, algunas de ellas con otras instituciones públicas, con el fin de avanzar en la aplicación de estas medidas de eficiencia energética y garantizar que se reflejen en instrumentos jurídicos adecuados a la normativa vigente.