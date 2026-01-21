Castrogonzalo busca un técnico para impulsar su polígono industrial

El Ayuntamiento de Castrogonzalo da un paso más para la ejecución del programa de desarrollo del polígono financiado a través de la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de la convocatoria para constituir una bolsa de trabajo que permita cubrir una vacante de técnico en gestión económica y administrativa del polígono.

Es uno de los trámites para avanzar en la ejecución del Proyecto CiDePiC, proyecto de creación de un Centro de Innovación y Dinamización Económica para el desarrollo industrial de este polígono que cuenta con fondos europeos y tiene que estar finalizado este año. El Ayuntamiento lograba la financiación completa de la iniciativa, por lo que dispone de 110.700 euros, de los que 99.630 son gastos corrientes previstos y el resto inversiones.

El puesto se oferta como personal laboral temporal, mediante un contrato a jornada completa. El proceso de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición. La persona que resulte seleccionada desarrollará su trabajo bajo la dirección del ayuntamiento y se encargará de la gestión económica y administrativa de las actuaciones vinculadas al polígono industrial, con funciones como el seguimiento del presupuesto, el control de gastos y el apoyo en la tramitación de expedientes, contratos y subvenciones relacionadas con su desarrollo y mantenimiento.

Tareas asignadas

Entre las tareas asignadas también se incluye el apoyo técnico a la Alcaldía y a los servicios municipales en la planificación y ejecución de proyectos relacionados con la promoción económica, la atracción de empresas y la dinamización del tejido industrial local.

Asimismo, el puesto contempla la atención y el asesoramiento a emprendedores, empresas y entidades interesadas, facilitando información sobre las parcelas disponibles, los requisitos urbanísticos y las ayudas públicas, actuando como enlace entre el ayuntamiento y los agentes económicos.

La convocatoria recoge también funciones relacionadas con la gestión del suelo industrial, como el seguimiento del uso y ocupación de las parcelas, el control documental y la actualización de la base de datos del polígono, además de la coordinación con otras administraciones públicas para la búsqueda de financiación, la cooperación institucional y la difusión de iniciativas de apoyo empresarial.

A ello se suma la participación en acciones de difusión y promoción del polígono industrial mediante la organización de actividades informativas, publicaciones, jornadas o materiales de comunicación dirigidos a empresas y agentes locales, así como la realización de otras tareas relacionadas con la gestión económica, administrativa o estratégica del polígono industrial que puedan ser encomendadas por la alcaldía o los órganos competentes del ayuntamiento.

Con las personas candidatas que se presenten y sean seleccionadas se constituirá una bolsa de empleo, que tendrá vigencia durante el periodo de contratación, con el objetivo de cubrir el puesto de forma ágil en caso de vacante, renuncia o enfermedad de la persona adjudicataria.

El Ayuntamiento dispone ya del edificio en el que se va a instalar el centro de dinamización y tiene previsto este semestre la creación de una Plataforma de colaboración entre empresas rurales.