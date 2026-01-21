Benavente despide al exalcalde Julián Cachón, que ha fallecido a los 95 años

Benavente ha despedido hoy al exalcalde Julián Cachón, a sus 95 años de edad. Cachón fue alcalde de Benavente entre los años 1967 y 1973, procurador en Cortes por el Tercio Familiar de la provincia de Zamora (1967-1971) y diputado provincial por el Partido Judicial de Benavente (1967-1974). Una época de cambios en la estructura social marcados por la apertura económica de España bajo el franquismo y años difíciles para un municipio de la entidad de Benavente.

Julián Cachón, muy querido y respetado en la ciudad, fue el encargado de hacer posible esa transformación social y económica en Benavente en aquellos años. En el prólogo de su libro sobre vidas, hechos y vecinos de Benavente, “Corrillos y gentes”, editado por el CEB Ledo del Pozo, recoge el catedrático Rafael González que “el paso de Julián Cachón por el consistorio coincidió con este momento crucial y su labor se orientó desde el primer momento a poner las bases para hacer posible ese cambio”. Y añade que “a pesar de las menguadas arcas y no pocas zancadillas, los benaventanos pudieron asistir a una profunda transformación del entramado urbano. Se renovó el abastecimiento de aguas y la red de alcantarillado, la pavimentación de las calles se extendió a los barrios de la ciudad, se modernizó el alumbrado público, se inauguró el Parador de Turismo y se puso en marcha el Hospital Comarcal. En el capítulo cultural, debe destacarse la primera reedición de la Historia de Benavente de Ledo del Pozo y la puesta "a buen recaudo" de los pergaminos originales de los privilegios medievales de la villa”.

Apartado de la vida política hace décadas, se convirtió en un cronista de excepción de la vida benaventana trasladando a sus reportajes semanales, en el ya desaparecido semanario “La Voz de Benavente”, parte de lo que su extraordinaria memoria le brindaba.

Publicó varios libros de vivencias, de historias de sus convecinos y también fruto de las conversaciones que le gustaba disfrutar en sus queridos Paseos de la Mota, los de antes, no los de ahora. Además de “Corrillos y gentes”, vieron la luz “Brindis al Condado, cosas y casos” y “Por estos adiles”.

Con sus textos, editados por Ledo del Pozo, Julián Cachón ha hecho posible que no se pierda la memoria de una ciudad que ya no está, pero que nos ayuda a entender quiénes somos hoy.

El Ayuntamiento de Benavente ha expresado su pésame por el fallecimiento de Julián Cachón y le ha agradecido «su dedicación y servicio a la comunidad».