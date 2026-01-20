Sale de prisión el hostelero de Olleros de Tera encarcelado en agosto por tentativa de homicidio

La jueza titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente ha dictado un auto decretando la puesta en libertad con fianza de Daniel Álvaro Ramos García, el hostelero de Olleros de Tera detenido y encarcelado a finales de agosto del año pasado por tentativa de homicidio tras el apuñalamiento de Ismael Pérez Pérez.

Su abogado solicitó en octubre su puesta en libertad, que fue rechazada. El último escrito de petición de excarcelamiento de Ramos García ha sido atendida por la jueza, aunque aún no han trascendido los detalles del auto. La fianza ya ha sido depositada por lo que el empresario podría salir de prisión esta misma tarde, según ha informado su letrado.

Se ampliará esta información.