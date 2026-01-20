Tribunales
Sale de prisión el hostelero de Olleros de Tera encarcelado en agosto por tentativa de homicidio
La jueza ha decretado la puesta en libertad con fianza de Daniel Álvaro Ramos García
Benavente
La jueza titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente ha dictado un auto decretando la puesta en libertad con fianza de Daniel Álvaro Ramos García, el hostelero de Olleros de Tera detenido y encarcelado a finales de agosto del año pasado por tentativa de homicidio tras el apuñalamiento de Ismael Pérez Pérez.
Su abogado solicitó en octubre su puesta en libertad, que fue rechazada. El último escrito de petición de excarcelamiento de Ramos García ha sido atendida por la jueza, aunque aún no han trascendido los detalles del auto. La fianza ya ha sido depositada por lo que el empresario podría salir de prisión esta misma tarde, según ha informado su letrado.
Se ampliará esta información.
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- La jueza archiva la querella contra Atilana Martínez: actuó dentro de la ley
- La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios
- Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente
- Benavente tendrá que devolver el importe de la obra no ejecutada en la carretera del Caracol
- La alcaldesa de La Torre del Valle explica que deja la política por 'una valoración meditada y personal
- La socialista Alicia Nefzi renuncia a la Alcaldía de La Torre del Valle