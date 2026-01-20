PP y Vox presumen de "un fuerte impulso" a los proyectos en Benavente, con el aumento de licitaciones

El Ayuntamiento de Benavente hace balance de la contratación pública gestionada por el Ayuntamiento en 2025 y asegura que se ha dado “un fuerte impulso”, especialmente en el ámbito de Obras y Servicios. Para el Equipo de Gobierno “reflejan el aumento de la actividad que se viene produciendo durante estos dos últimos años del PP y Vox en el gobierno municipal”.

De modo que en 2025 se han tramitado 62 expedientes de licitación, lo que supone un incremento del 29% respecto a 2024, año en el que se realizaron 48 licitaciones, “y un aumento aún más significativo si se compara con ejercicios anteriores”.

Para el equipo de Gobierno, este crecimiento es el resultado “de una apuesta clara por parte de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, por activar proyectos, mejorar servicios públicos y ejecutar inversiones que repercuten directamente en la ciudad y en la calidad de vida de los benaventanos”.

Sin detallar estas inversiones, asegura el Equipo de Gobierno que se han licitado 36 contratos de servicios, 18 contratos de obras y 8 contratos de suministro.

“Este aumento cuantitativo en la contratación de obras y servicios pone de manifiesto una mayor capacidad de gestión y ejecución, que ha significado un importante esfuerzo y dedicación al área de contrataciones; frente a etapas anteriores en las que el número de licitaciones era notablemente menor”, señala. No hay que olvidar que el mandato inmediatamente anterior estuvo presidido por la pandemia.

Contratos menores

Hay también, según explican una “decidida apuesta por la transparencia y el control del gasto público”. De modo que en 2025 se han tramitado 71 contratos menores por importe superior a 3.000 euros, “todos ellos con expediente completo y publicados en la página web municipal, en cumplimiento de las bases de ejecución del presupuesto de 2025, diseñadas desde el área económica y aprobadas en Pleno con el objetivo de reforzar los controles del gasto y garantizar una gestión responsable de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Benavente”.

Aseguran PP y Vox que “el ejercicio actual sitúa a Benavente en una senda de mayor actividad contractual, mayor control del gasto y mayor transparencia, en línea con el objetivo perseguido en la gestión que está llevando a cabo el actual Gobierno Municipal”.