Benavente creará una nueva plaza de técnico de contratación

El Ayuntamiento de Benavente celebró en la mañana de ayer Comisión Informativa de Personal, Comercio y Ferias que ha llevado a dictamen la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario del consistorio para la creación de la plaza de Técnico de la Administración General (TAG) de Contratación de Secretaría.

También se ha llevado a dictamen en esta Comisión Informativa otra modificación del catálogo de puestos de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento consistente en el cambio de la jornada laboral de peón de Deportes.

Según explicó la concejala de Personal, Comercio y Ferias, la popular Sara Casquero, "esta modificación va a consistir en que la contratación de peón de Deportes pasa de fines de semana a jornada completa".

Las dos modificaciones informadas se han dictaminado favorables y se elevarán al próximo pleno municipal, previsto para el próximo viernes.