Regantes del Páramo Bajo de León y Benavente "ocupan" la sede de la CHD en Valladolid

Una veintena de regantes del Páramo Bajo de León y de la comarca de Benavente han "ocupado" una sala de la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid con el propósito de hablar con la presidenta del organismo, María Jesús Lafuente por la subida de las tarifas del agua, que cifran en un 173%.

Seis autobuses y numerosos vehículos particulares han trasladado a cerca de 400 agricultores y ganaderos a la sede de la CHD desde primera hora de la mañana, según han informado los manifestantes, que se han posicionado con pancartas frente al edificio del organismo de cuenca.

Responsables del consejo permanente de los regantes han subido al inmueble y han exigido hablar con Lafuente, que se encuentra de viaje en Madrid, donde se ha reunido con la secretaria de Estado de Aguas. No regresará hasta las seis de la tarde.

Una veintena de regates de León y Benavente han ocupado una sala de la sede de la CHD en Valladolid / J. A. G.

Prevén esperarla para entrevistarse con ella tras el cruce de comunicados que se vienen produciendo desde que se constató la subida de las tasas del agua de riego y, según los regantes, de la ruptura de los acuerdos alcanzados hace casi tres décadas.

En la calle, los manifestantes, entre los que hay agricultores y ganaderos de Maire de Castroponce, Pobladura del Valle, Morales del Rey ,Coomonte, y Villabrázaro con banderas zamoranas, prevén mantener la concentración hasta que se produzca el encuentro. "Comeremos aquí y esperaremos. Han encargado quinientos bocadillos y no nos iremos hasta que nos reciba", han explicado fuentes de la concentración.

Tarifas acordadas desde 1995

El colectivo recuerda que desde hace más de 30 años ha venido abonando las tarifas establecidas por el organismo de cuenca conforme a los acuerdos alcanzados en la década de los noventa.

En la Resolución de 1995, fruto de los compromisos adoptados por el entonces Gobierno socialista, se estableció que los usuarios de la zona regable del Páramo Bajo no asumirían los costes de consumo energético ni los gastos de mantenimiento derivados de la elevación de agua desde el azud del río Esla hasta el canal de transporte y las balsas de regulación. Según el texto, los recibos de energía serían satisfechos por la CHD, que se resarciría mediante los ingresos obtenidos de la concesión del salto hidroeléctrico de Sahechores.