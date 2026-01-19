El musical de la Bella Durmiente abre el programa de febrero del Teatro de Benavente

Febrero llegará cargado de historias, emoción y propuestas para todos los gustos dentro de la programación de teatro en el Reina Sofía de Benavente, con un total de cinco espectáculos dentro de la Red de Teatros de Castilla y León. El precio de entradas tiene descuentos en venta anticipada para mayores de 65 años, pensionistas, amigos del patrimonio, carné joven, familias numerosas, desempleados y Backstage.

Un musical para todos los públicos.

“La bella durmiente, el musical de tus recuerdos”, a cargo de Trencadís Produccions. Será el día 1 de febrero a las 19 horas con una duración prevista de 80 minutos.

Trencadís ofrece un paseo por el tiempo que nos descubrirá la importancia del cuento de “La bella durmiente" en las vidas de los protagonistas de la historia.

Por otro lado, los niños y niñas que asistan a la función podrán reconocer a sus personajes preferidos de la historia: el Rey, la Reina, la Princesa Aurora, las hadas del bosque, el Príncipe Alberto o la Malvada Maléfica.

El precio de entradas desde los 16 euros para los adultos a los 10 y, en el caso de la entrada infantil, desde los 6 euros a los 5.

Títeres musical familiar

El día 8 de febrero, a las 18:30 horas, tendrá lugar el espectáculo “Camuñas”, de la mano de Katua y Galea, para público familiar y niños y niñas a partir de 4 años. “Camuñas” es una historia sobre la valentía, el coraje y el poder de enfrentarse a los propios miedos. Un espectáculo de títeres donde el humor, la música y los personajes divertidos acompañan al público en un viaje lleno de misterio, emoción y risa. La obra está basada en el cuento “Camuñas” de la autora Margarita del Mazo, editado por OQO, que a su vez recoge las historias de tradición oral del hombre del saco, el coco y el tío Camuñas.

El precio de las entradas es de 8 euros para los adultos y 6 para los niños.

Magia familiar

El día 22 de febrero, el espectáculo de magia “Aluzina” con Nacho Diago dará comienzo a las seis y media de la tarde. “En “aLUZina” viviremos un viaje a través de la luz y de su inseparable sombra para reflexionar sobre el asombro en nuestras vidas y cómo la magia se erige en el arte encargado de estimularlo y mantenerlo vivo”, asegura Diago.

Las entradas tienen un coste de entre 8 y 6 euros.

Teatro para público joven y adulto

Dos obras de teatro para público joven y adulto con entradas al precio de dos euros para los menores de 18 años de edad.

El sábado, 21 de febrero, a las 20 horas Teatro de Poniente sube a escena “Leo”.

Con humor, emoción y mucha aventura, “Leo” es un viaje entre la historia y la imaginación, entre la memoria y el olvido, un hilo rojo entre el ayer y el hoy. Una celebración de los anónimos que vivieron mucho y contaron poco. Un espectáculo para reír, emocionarse … y sentir que estar vivo conlleva la obligación de exprimir cada segundo hasta las últimas consecuencias.

Las entradas numeradas tienen un precio que va desde los 8 a los 12 euros.

Y el día 28, a las 20 horas, Teatro del Navegante interpreta “La mirada de Lucía (Cartas que nunca llegaron)”. En un tono de humor ácido y de enfrentamiento lleno de sarcasmo descubrimos que, pese a su ceguera, Lucía ve mucho más que su madre y su tía, ciegas por un pasado y un rencor acumulado durante años.

El precio de las entradas está entre 12 y 8 euros.

Las entradas ya están a la venta tanto on-line en https://teatrobenavente.sacatuentrada.es/ como presencialmente en la Casa de Cultura y en la taquilla del Teatro el día de cada función.