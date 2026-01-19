En libertad sin cargos los dos detenidos tras la precipitación de una mujer desde un tercero en Benavente

Los dos hombres investigados y detenidos tras la precipitación de una mujer desde un tercer piso en Benavente han sido puestos en libertad sin cargos

Así lo ha explicado esta mañana en Zamora, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco. Los dos varones fueron detenidos en el proceso de la investigación por un supuesto delito de detención ilegal, tras declarar la mujer, que salió por la ventana de una vivienda en el barrio San Isidro porque no le dejaban abandonarla, en la tarde del pasado jueves.

Aunque la investigación sigue adelante y no se descarta todavía que los varones hubieran cometido un supuesto delito de detención ilegal de la mujer, el hecho de que la víctima haya declarado que fue ella misma la que se lanzó por la ventana ha motivado que el juzgado decrete la puesta en libertad de los dos investigados, siempre según la Subdelegación del Gobierno. La víctima sigue ingresada en el Hospital de León, donde se recupera de las heridas de forma satisfactoria.

Dice el subdelegado que “la hipótesis dominante, después de todo lo que ha ocurrido, los testimonios que hay, se sigue pensando que pudiera haber existido, que la mujer no pudo salir de la vivienda, pero sigue en investigación. De los testimonios que se han realizado esa es la situación y las dos personas que fueron detenidas y puestas a disposición judicial, según ha dicho la Guardia Civil hace unos minutos, han quedado en libertad sin cargo”.