El Concurso de Disfraces de Carnaval reparte 3.105 euros en premios en Benavente

La Concejalía de Fiestas de Benavente aumenta la cuantía de los primeros premios en las diferentes categorías del Concurso de Disfraces de Carnaval que se celebra el próximo 14 de febrero. “En un esfuerzo por potenciar la festividad de Carnaval en la ciudad, el área de Fiestas aumenta la cuantía de los ganadores”, explica el concejal del área, Alberto Lorenzo.

Categoría individual o dúos:

El primer premio pasa de 100 a 130 euros a los que hay que sumar 100 euros más donados por CEOE-- Cepyme Benavente.

El segundo clasificado se llevará 75 euros.

El tercer mejor disfraz tendrá un premio de 50 euros.

Categoría ‘Grupos de 3 a 7 personas’

El primer premio pasa de 300 euros a 370 a los que hay que sumar 200 euros donados por CEOE-Cepyme Benavente.

El segundo premio se mantiene en 200 euros.

El tercer premio se mantiene en 100 euros.

Categoría ‘Grupos de 8 o más personas’

El primer premio pasa de 500 a 600 euros a los que se sumará la cantidad de 300 euros donados por CEOE-Cepyme.

El segundo premio se mantiene en 350 euros.

El tercer premio se mantiene en 200 euros.

Categoría ‘Foráneos’

Se mantiene respecto al pasado año. El mejor disfraz se llevará un premio de 450 euros donado por AHOSBE (Asociación de Hosteleros de Benavente) y un premio adicional de 100 euros donado por CEOE CEPYME Benavente.

Las personas interesadas en participar en este concurso podrán realizar la inscripción en la Oficina de Turismo de Benavente, situada en la Plaza Mayor, hasta el próximo 3 de febrero. Las bases del concurso de disfraces de Carnaval 2026 estarán disponibles en la Página Web del Ayuntamiento de Benavente www.benavente.es

Los premiados deberán estar presentes en el lugar de la entrega de premios, disfrazados, para recibir el premio. Será en la Plaza de la Madera y en caso de que no se encuentren en el lugar de la entrega de premios, se pasará al premiado suplente.