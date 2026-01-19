Braulio Llamero presenta su nuevo poemario en Benavente: “La bufanda de Al Capone”

La poesía vuelve a tomar protagonismo en Benavente con la presentación de “La bufanda de Al Capone”, el nuevo libro del escritor Braulio Llamero. El evento tendrá lugar el próximo 23 de enero a las 20:00 horas en la "Librería de Ángela”, un espacio que se consolida como punto de encuentro para la cultura y la literatura en la ciudad.

La cita contará con la presencia del propio autor, quien compartirá con el público el proceso creativo detrás de este singular poemario, así como con el profesor y filósofo Joaquín Posado, que aportará una mirada crítica y enriquecedora sobre la obra. “La bufanda de Al Capone” se presenta como una propuesta poética que juega con la ironía, la memoria y los símbolos de una época, hilando versos que invitan a la reflexión y al disfrute estético.

El título, provocador y sugerente, despierta la curiosidad del lector desde el primer momento. ¿Qué puede tener en común el mítico gánster con la lírica contemporánea? Llamero, conocido por su estilo directo y su capacidad para conectar con lo cotidiano desde lo poético, ofrece en este libro una colección de textos que se alejan de lo convencional sin perder profundidad.

La presentación se enmarca dentro de una serie de actividades culturales que buscan revitalizar el panorama literario local, acercando autores y lectores en un ambiente íntimo y participativo. La entrada es libre hasta completar aforo, y se espera una buena acogida por parte del público benaventano, siempre atento a las propuestas que combinan calidad literaria y cercanía entre sus vecinos.