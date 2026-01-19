Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en Córdoba: 39 muertosLa ZBE llegará en primaveraEl Campus Viriato crece un 43%Fecha elecciones autonómicas Castilla y LeónArresto del exjefe de Basuras de Zamora
instagramlinkedin

Braulio Llamero presenta su nuevo poemario en Benavente: “La bufanda de Al Capone”

El autor estará acompañado por el profesor Joaquín Posado en un acto literario que promete emoción y reflexión

LA BUFANDA DE AL CAPONE

LA BUFANDA DE AL CAPONE / Braulio Llamero

A.G.B.

La poesía vuelve a tomar protagonismo en Benavente con la presentación de “La bufanda de Al Capone”, el nuevo libro del escritor Braulio Llamero. El evento tendrá lugar el próximo 23 de enero a las 20:00 horas en la "Librería de Ángela”, un espacio que se consolida como punto de encuentro para la cultura y la literatura en la ciudad.

La cita contará con la presencia del propio autor, quien compartirá con el público el proceso creativo detrás de este singular poemario, así como con el profesor y filósofo Joaquín Posado, que aportará una mirada crítica y enriquecedora sobre la obra. “La bufanda de Al Capone” se presenta como una propuesta poética que juega con la ironía, la memoria y los símbolos de una época, hilando versos que invitan a la reflexión y al disfrute estético.

El título, provocador y sugerente, despierta la curiosidad del lector desde el primer momento. ¿Qué puede tener en común el mítico gánster con la lírica contemporánea? Llamero, conocido por su estilo directo y su capacidad para conectar con lo cotidiano desde lo poético, ofrece en este libro una colección de textos que se alejan de lo convencional sin perder profundidad.

La presentación se enmarca dentro de una serie de actividades culturales que buscan revitalizar el panorama literario local, acercando autores y lectores en un ambiente íntimo y participativo. La entrada es libre hasta completar aforo, y se espera una buena acogida por parte del público benaventano, siempre atento a las propuestas que combinan calidad literaria y cercanía entre sus vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
  2. Personal sanitario quedó atrapado en un ascensor en Benavente y los vecinos deberán pagar el salvamento
  3. “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
  4. La jueza archiva la querella contra Atilana Martínez: actuó dentro de la ley
  5. La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios
  6. Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente
  7. Benavente tendrá que devolver el importe de la obra no ejecutada en la carretera del Caracol
  8. La alcaldesa de La Torre del Valle explica que deja la política por 'una valoración meditada y personal

Braulio Llamero presenta su nuevo poemario en Benavente: “La bufanda de Al Capone”

Braulio Llamero presenta su nuevo poemario en Benavente: “La bufanda de Al Capone”

Alcaldes piden más apoyo para restaurar las zonas arrasadas por el incendio de Molezuelas: "Solo se ve quemado, quemado y quemado"

La bendición de animales por San Antón, hoy en Benavente

Castrogonzalo celebra las fiestas de San Antón, sin quintos

GALERÍA | Así celebra Benavente la fiesta de San Antón

Aviso por posible intoxicación por monóxido de un brasero en una vivienda de este pueblo de Zamora

Aviso por posible intoxicación por monóxido de un brasero en una vivienda de este pueblo de Zamora

El PP de Benavente pide a IU "la coherencia política que tanto reclama"

El PP de Benavente pide a IU "la coherencia política que tanto reclama"

La Policía Local de Benavente registra más de 930 denuncias de Tráfico en dos meses

Tracking Pixel Contents