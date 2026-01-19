Benavente guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
El Ayuntamiento se suma a las condolencias y muestra de duelo hacia familiares y amigos de las personas fallecidas
La sede administrativa del Ferial en Benavente ha acogido a sus puertas este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que dos trenes se han visto implicados y hay numerosas personas fallecidas.
El acto, convocado por el Ayuntamiento de Benavente a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunió a representantes de la Corporación Municipal, empleados municipales, fuerzas de seguridad y vecinos y vecinas en una muestra de unidad institucional y solidaridad con los afectados.
La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, señaló que "hemos guardado un minuto de silencio en señal de duelo, en señal de solidaridad con las víctimas. Tenemos que agradecer a todos los que se han sumado. Hay que lamentar muchas pérdidas de personas, pero al menos podemos unirnos en su dolor2.
