Ayoó de Vidriales
Alcaldes piden más apoyo para restaurar las zonas arrasadas por el incendio de Molezuelas: "Solo se ve quemado, quemado y quemado"
La Confederación Hidrográfica del Duero protege el río Almucera del material erosionado por el fuego, pero los alcaldes de Ayoó y Congosta piden actuaciones "sostenidas en el tiempo" para recuperar el territorio: "Cuando se habla de los fuegos del verano no se acuerdan de estos pueblos y aquí el daño ha sido inmenso. El fuego arrasó todo"
Retener el material erosionable y suelto que pudiera llegar a los embalses de Congosta y de Ayoó de Vidriales procedente de las zonas devastadas por el fuego del pasado verano y evitar tapones en el cauce son los principales objetivos que persiguen los trabajos de restauración hidrológico-forestal en el entorno de estas localidades, que se llevan a cabo por parte de Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Las actuaciones están incluidas dentro de un proyecto con un presupuesto de 1,8 millones de euros en la provincia de Zamora.
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha visitado Congosta para conocer sobre el terreno el desarrollo de estas actuaciones, acompañado por el alcalde de Ayoó de Vidriales, David Martínez, y la alcaldesa pedánea de Congosta, Visitación Peral. Durante la visita pudieron comprobar los trabajos que está llevando a cabo la CHD a través de la empresa pública Tragsa.
En una primera fase, las actuaciones se han centrado en la cuenca del arroyo Almucera. En el entorno del embalse de Congosta se han construido albarradas situadas en zonas estratégicas de mayor vulnerabilidad, así como más de 250 metros de fajinas a lo largo del perímetro del vaso para actuar como barrera de retención de sedimentos y cenizas ante la llegada de las lluvias.
Las actuaciones en marcha suponen un primer paso en la recuperación de un territorio duramente castigado por el fuego, aunque desde el ámbito local se insiste en que será necesario mantener el apoyo institucional para poder hacer frente a las consecuencias a medio y largo plazo.
No hay que olvidar, además, que las ayudas solicitadas al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León requieren cofinanciación municipal, algo que limita la capacidad de actuación de ayuntamientos pequeños.
Ayudas directas
La alcaldesa pedánea subrayó la necesidad de ayudas directas para los municipios y pedanías afectadas, especialmente para la reparación de caminos rurales y cunetas dañadas durante las labores de extinción del fuego. "Los caminos se dañaron mucho y alguien tiene que ayudar a repararlos. Habría que mandar maquinaria durante meses para arreglarlos y rehacer las cunetas que taparon los bulldozer al abrir los cortafuegos".
El alcalde, en este sentido, explicó que desde Diputación se ha mandado maquinaria pero "no es suficiente, con todo lo que tenemos afectado vamos a necesitar maquinaria todo el año para poder avanzar algo".
Reconoció Martínez el impacto emocional que sigue teniendo el incendio meses después. "Todos los días hago un recorrido por unas zonas u otras y te sientes impotente. Miras el horizonte y no ves más que quemado, quemado y quemado", afirmó, señalando que el alcance de los daños en el término municipal, con más de 60 kilómetros cuadrados de superficie y una extensa red de caminos, dificulta tanto la recuperación como la documentación de todo lo afectado por el fuego.
La recuperación de los espacios públicos, inviable sin ayuda
El alcalde de Ayoó, David Martínez, ha puesto especial énfasis en la necesidad de recuperar los espacios más utilizados por los vecinos y visitantes, especialmente el área recreativa junto al embalse, muy afectada por el incendio. "Para nosotros todo es prioritario, porque todo lo que se ha quemado estaba en uso. Pero hay zonas como la del área recreativa que es clave para el municipio", explica. "Si no tienes esa zona recreativa, cuando te vienen dos mil personas a veranear aquí y no les tienes espacios donde estar a gusto y de forma agradable, es un problema. Necesitamos zonas deportivas, recreativas y culturales", incide. Según explicó, en este espacio se han visto dañadas pérgolas, bancos, papeleras y señalización, elementos que todavía no han sido repuestos.
Por su parte, la alcaldesa pedánea de Congosta, Visitación Peral, reclamó una mayor atención para esta zona de la comarca de Los Valles. "Cuando se habla de los fuegos del verano no se acuerdan de estos pueblos y aquí el daño ha sido inmenso. El fuego arrasó todo". Peral insistió en que la recuperación será "complicada y lenta", especialmente en parcelas de robles y encinas, donde la limpieza resulta muy difícil. En Congosta se vio afectado un parque infantil para el que está prevista una ayuda, pero es preciso que la misma sea sostenida en el tiempo. "En esta zona el fuego fue devastador", sentencia Peral.
